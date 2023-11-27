"Безрукий, безногий, без голоса": Костомаров поучаствовал в шоу "Аватар" и довёл жюри до слёз

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров принял участие в музыкальном шоу "Аватар" на телеканале НТВ. Спортсмен предстал перед зрителями в образе Железного Дровосека.

"Крутой был эксперимент… Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем", — написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Фигурист Роман Костомаров во время участия в шоу "Аватар". Видео © Telegram / Роман Костомаров

Жюри телевизионного конкурса разоблачило спортсмена в четвёртом выпуске проекта. Костомаров исполнил песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет", известную по сериалу 1990-х годов "Бандитский Петербург". Костомаров прокомментировал своё выступление и подчеркнул, что шокирован, как можно разгадать человека по аватару.

"Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару, глядя на компьютерного человечка, угадывать, кто за ним скрывается... Я так иронизирую над собой — без рук, без ног, ещё и без голоса", — сказал Костомаров в эфире телешоу.