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27 ноября, 10:30

"Безрукий, безногий, без голоса": Костомаров поучаствовал в шоу "Аватар" и довёл жюри до слёз

Роман Костомаров назвал крутым экспериментом участие в шоу "Аватар"

<p>Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров принял участие в музыкальном шоу "Аватар" на телеканале НТВ. Спортсмен предстал перед зрителями в образе Железного Дровосека.

"Крутой был эксперимент… Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем",  написал Костомаров в своём телеграм-канале.

Фигурист Роман Костомаров во время участия в шоу "Аватар". Видео © Telegram / Роман Костомаров

Жюри телевизионного конкурса разоблачило спортсмена в четвёртом выпуске проекта. Костомаров исполнил песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет", известную по сериалу 1990-х годов "Бандитский Петербург". Костомаров прокомментировал своё выступление и подчеркнул, что шокирован, как можно разгадать человека по аватару.

"Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару, глядя на компьютерного человечка, угадывать, кто за ним скрывается... Я так иронизирую над собой — без рук, без ног, ещё и без голоса", сказал Костомаров в эфире телешоу.

Члены жюри, а именно Марк Тишман, Ирина Понаровская, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Сергей Лазарев, пустили слезу во время исполнения номера. Они отметили большое сердце Романа, его несгибаемую волю и дух.

"Плакал, когда видел протез": Костомаров рассказал, как не мог смириться с ампутацией конечностей

"Плакал, когда видел протез": Костомаров рассказал, как не мог смириться с ампутацией конечностей

Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях Костомаров делится кадрами из своей новой жизни, которую он проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Роман бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, а недавно написал своё первое слово с помощью протеза, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу Авербуха.

Дарья Нарыкова
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