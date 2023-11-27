"Безрукий, безногий, без голоса": Костомаров поучаствовал в шоу "Аватар" и довёл жюри до слёз
Роман Костомаров назвал крутым экспериментом участие в шоу "Аватар"
Фигурист Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов
Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров принял участие в музыкальном шоу "Аватар" на телеканале НТВ. Спортсмен предстал перед зрителями в образе Железного Дровосека.
"Крутой был эксперимент… Очень понравилось выступать в образе Железного Дровосека. Хитов записал на целый альбом. Я рад, что меня открыли под такую классную песню, которую я очень люблю. Спасибо всем", — написал Костомаров в своём телеграм-канале.
Фигурист Роман Костомаров во время участия в шоу "Аватар". Видео © Telegram / Роман Костомаров
Жюри телевизионного конкурса разоблачило спортсмена в четвёртом выпуске проекта. Костомаров исполнил песню Игоря Корнелюка "Город, которого нет", известную по сериалу 1990-х годов "Бандитский Петербург". Костомаров прокомментировал своё выступление и подчеркнул, что шокирован, как можно разгадать человека по аватару.
"Я, честно говоря, шокирован, как вы можете по аватару, глядя на компьютерного человечка, угадывать, кто за ним скрывается... Я так иронизирую над собой — без рук, без ног, ещё и без голоса", — сказал Костомаров в эфире телешоу.
Члены жюри, а именно Марк Тишман, Ирина Понаровская, Ида Галич, Тимур Батрутдинов и Сергей Лазарев, пустили слезу во время исполнения номера. Они отметили большое сердце Романа, его несгибаемую волю и дух.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях Костомаров делится кадрами из своей новой жизни, которую он проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Роман бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, а недавно написал своё первое слово с помощью протеза, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу Авербуха.