Супергерой Роман Костомаров покорил себе теннис, хотя удержать ракетку протезами непросто

Российский фигурист Роман Костомаров, который потерял конечности после тяжёлой болезни, продолжает ставить новые спортивные рекорды. На этот раз олимпийскому чемпиону 2006 года покорился теннис. Кадрами с тренировки россиянин поделился в среду, 22 ноября, в своём телеграм-канале.

Костомаров признался, что сначала всё пошло совсем не по плану: спортсмену не удавалось отбить мяч с помощью протезов, в угол вместе с ним улетала ещё и ракетка. Но потом прославленный олимпиец смог настроиться на нужную волну, собраться и выдать результат. Роман уверяет, что возможно всё, было бы желание.

Костомаров выложил новое видео с тренировки — на этот раз по теннису. Видео © Telegram / Роман Костомаров