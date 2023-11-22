Супергерой Роман Костомаров покорил себе теннис, хотя удержать ракетку протезами непросто
Фигурист Костомаров выложил новое видео с тренировки — на этот раз по теннису
Российский фигурист Роман Костомаров, который потерял конечности после тяжёлой болезни, продолжает ставить новые спортивные рекорды. На этот раз олимпийскому чемпиону 2006 года покорился теннис. Кадрами с тренировки россиянин поделился в среду, 22 ноября, в своём телеграм-канале.
Костомаров признался, что сначала всё пошло совсем не по плану: спортсмену не удавалось отбить мяч с помощью протезов, в угол вместе с ним улетала ещё и ракетка. Но потом прославленный олимпиец смог настроиться на нужную волну, собраться и выдать результат. Роман уверяет, что возможно всё, было бы желание.
Костомаров выложил новое видео с тренировки — на этот раз по теннису. Видео © Telegram / Роман Костомаров
"Без рук ужасно трудно… и морально, и физически. Но потом можно найти выход из этой ситуации, если сильно захотеть", — написал он под видео с тренировки.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже и руки. Тем не менее олимпиец не сдался, не сломался и не пал духом. В соцсетях он делится кадрами из своей новой жизни, которую он проживает уже на протезах, каждый день доказывая, что человек может преодолевать любые преграды, если рядом с ним близкие люди. Костомаров бегает после ампутации руки и ног, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч в протезах, а недавно он написал своё первое слово, проехался за рулём машины и вскоре — только вдумайтесь — собирается участвовать в гастролях шоу Авербуха.