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6 ноября, 15:45

Зал стоя аплодировал фигуристу Роману Костомарову на марафоне общества "Знание"

<p>Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов</p>

Роман Костомаров. Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров надеется, что сможет вновь кататься на коньках, пусть и без сложных виражей. Об этом он сказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Зал стоя приветствовал спортсмена, перенёсшего ампутацию конечностей.

Зал встал после появления на сцене Романа Костомарова на форуме "Россия". Видео © LIFE

"Конечно, кататься как раньше я не буду. Там [необходимо] очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился. Но кататься точно буду", — заверил публику фигурист.

По его словам, поверить в себя ему помогли друзья, родственники, поклонники, врачи и любимая жена. Костомаров признался, что когда-то давно перенёс операцию на мизинце и тогда ему это казалось большой трагедией. Сейчас он ощутил всю ценность каждого момента жизни и прошлые проблемы кажутся незначительными. Спортсмен научился радоваться простым вещам, которые раньше не замечал.

"Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что всё будет нормально", — заключил Костомаров.

"Я сделал это!": Костомаров проехался за рулём машины

"Я сделал это!": Костомаров проехался за рулём машины

Ранее сообщалось, что Роман Костомаров собирается принять участие в гастролях ледового шоу Авербуха "Письма любви" в 2024 году. В рамках программы спортсмены должны посетить несколько российских городов.

Татьяна Миссуми
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