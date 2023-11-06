Зал стоя аплодировал фигуристу Роману Костомарову на марафоне общества "Знание"

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду Роман Костомаров надеется, что сможет вновь кататься на коньках, пусть и без сложных виражей. Об этом он сказал на марафоне общества "Знание" в рамках выставки-форума "Россия". Зал стоя приветствовал спортсмена, перенёсшего ампутацию конечностей.

Зал встал после появления на сцене Романа Костомарова на форуме "Россия". Видео © LIFE

"Конечно, кататься как раньше я не буду. Там [необходимо] очень тонкое чувство, работа мышц, которых я лишился. Но кататься точно буду", — заверил публику фигурист.

По его словам, поверить в себя ему помогли друзья, родственники, поклонники, врачи и любимая жена. Костомаров признался, что когда-то давно перенёс операцию на мизинце и тогда ему это казалось большой трагедией. Сейчас он ощутил всю ценность каждого момента жизни и прошлые проблемы кажутся незначительными. Спортсмен научился радоваться простым вещам, которые раньше не замечал.

"Я полгода пролежал в кровати, это ужасное ощущение, сейчас я радуюсь, что могу водить, плавать. Трудно было заставить себя поверить, что всё будет нормально", — заключил Костомаров.