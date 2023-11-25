"Плакал, когда видел протез": Костомаров рассказал, как не мог смириться с ампутацией конечностей

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров выступил на форуме "Грани личного бренда", где рассказал об ампутации конечностей, своих чувствах и том, как морально и физически восстанавливался после пережитого. По словам спортсмена, поначалу роковая болезнь не вызывала у него опасений и он глушил симптомы обезболивающими.

"Всё произошло очень быстро... 10 января я приехал домой, у меня был уже такой кашель, что кололо бок. Я понял, что лучше вызвать скорую — пусть укольчик сделают или ещё что-то. Я никак не ожидал, что очнусь 17 или 20 января с чёрными ногами, с чёрными руками. Я был под такими наркозами, меня еле вытащили из комы. Но я этого не понимал... Работало только сердце", — цитирует его kp.ru.

Увидев на себе бинты и трубки, Костомаров ужаснулся, так как раньше имел отменное здоровье и постоянно занимался спортом. Когда врачи собрались в палате и сказали, что необходимо ампутировать конечности, он разрыдался.

По словам спортсмена, потом он долго жалел, что не отказался от ампутации и просто не "покинул этот мир". Оставаясь наедине с такими мыслями, Костомаров много думал о том, как страшно не умереть, а остаться инвалидом, и жалел, что остался жив.