"Плакал, когда видел протез": Костомаров рассказал, как не мог смириться с ампутацией конечностей
Костомаров: Жалел, что не сказал перед ампутацией о желании покинуть этот мир
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров выступил на форуме "Грани личного бренда", где рассказал об ампутации конечностей, своих чувствах и том, как морально и физически восстанавливался после пережитого. По словам спортсмена, поначалу роковая болезнь не вызывала у него опасений и он глушил симптомы обезболивающими.
"Всё произошло очень быстро... 10 января я приехал домой, у меня был уже такой кашель, что кололо бок. Я понял, что лучше вызвать скорую — пусть укольчик сделают или ещё что-то. Я никак не ожидал, что очнусь 17 или 20 января с чёрными ногами, с чёрными руками. Я был под такими наркозами, меня еле вытащили из комы. Но я этого не понимал... Работало только сердце", — цитирует его kp.ru.
Увидев на себе бинты и трубки, Костомаров ужаснулся, так как раньше имел отменное здоровье и постоянно занимался спортом. Когда врачи собрались в палате и сказали, что необходимо ампутировать конечности, он разрыдался.
По словам спортсмена, потом он долго жалел, что не отказался от ампутации и просто не "покинул этот мир". Оставаясь наедине с такими мыслями, Костомаров много думал о том, как страшно не умереть, а остаться инвалидом, и жалел, что остался жив.
"Я понимал, какой я теперь. И что я буду делать дальше? Для чего оставлять такого человека жить? Для меня это большой вопрос. Но время лечит... Я каждый раз плакал, когда видел протез. Каждый раз плакал, когда видел, что для этого нужно делать", — добавил он.
Однако сейчас Роман Костомаров, кажется, уже ведёт полноценную жизнь: бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, а недавно он написал своё первое слово, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу Авербуха.
Напомним, в начале года Роман Костомаров попал реанимацию с пневмонией. Уже в больнице у него развился сепсис, после чего врачам пришлось ампутировать ему стопы и руки.
ТАСС / Сергей Булкин