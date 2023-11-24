Костомаров пообещал в скором времени выйти на лёд на коньках

Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров допустил, что снова выйдет на лёд после ампутации конечностей. Причём случится это, по его словам, уже довольно скоро.

"Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счёт других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лёд", — сказал он в беседе с телеканалом "Матч ТВ", однако добавил, что сроков появления на льду не ставит.