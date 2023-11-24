Костомаров пообещал в скором времени выйти на лёд на коньках
Российский фигурист и олимпийский чемпион Роман Костомаров допустил, что снова выйдет на лёд после ампутации конечностей. Причём случится это, по его словам, уже довольно скоро.
"Уже пробовал стоять на коньках. Понимаю, что могу найти баланс за счёт других мышц, кроме голеностопа. Скоро выйду на лёд", — сказал он в беседе с телеканалом "Матч ТВ", однако добавил, что сроков появления на льду не ставит.
Как уже рассказывал Лайф, в начале этого года Костомаров попал в реанимацию — его экстренно госпитализировали с пневмонией. В результате болезни у него развился сепсис, из-за чего врачам сначала пришлось ампутировать фигуристу стопы, а позже и руки. Несмотря на все трудности, которые свалились на спортсмена, он смог их пережить — благодаря поддержке семьи не сдался и не пал духом.
В своих соцсетях фигурист делится кадрами, каково ему живётся с протезами. Причём из раза в раз он доказывает, что человеку под силу любые преграды, если рядом находятся близкие. Даже после потери конечностей Костомаров живёт полной жизнью: бегает, плавает в бассейне, чеканит футбольный мяч, а недавно написал своё первое слово, проехался за рулём машины, сыграл в теннис и даже объявил о планах участвовать в гастролях шоу Авербуха.
ТАСС / Сергей Булкин