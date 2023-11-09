Роман Костомаров на протезах впервые вышел на красную дорожку

В итоге спортсмену досталась награда "Главный герой". Зал аплодировал ему стоя. В своей речи фигурист публично поблагодарил жену и всех, кто переживал за его здоровье.

"Я счастлив, что у меня есть возможность всех вас видеть. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации, в какую попал восемь месяцев назад. Спасибо моей любимой жене, что вижу всех вас!" — сказал он.