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9 ноября, 07:56

Роман Костомаров на протезах впервые вышел на красную дорожку

<p>Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина. Обложка © <a href="https://www.ok-magazine.ru/stars/report/380691-ok-bolshe-chem-zvyozdy-2023-pobediteli?" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ok-magazine</a></p>

Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина. Обложка © ok-magazine

Фигурист Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной появился на красной дорожке премии OK! Awards "Большей чем звёзды". На ковровой дорожке он появился в протезах.

Фигурист Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной посетили премию OK. Видео © Telegram / Super.ru

В итоге спортсмену досталась награда "Главный герой". Зал аплодировал ему стоя. В своей речи фигурист публично поблагодарил жену и всех, кто переживал за его здоровье.

"Я счастлив, что у меня есть возможность всех вас видеть. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации, в какую попал восемь месяцев назад. Спасибо моей любимой жене, что вижу всех вас!" сказал он.

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Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и кисти. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы, а выписали его в начале июля. Сейчас фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.

Дарья Нарыкова
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