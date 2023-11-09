Роман Костомаров на протезах впервые вышел на красную дорожку
Роман Костомаров и его жена Оксана Домнина. Обложка © ok-magazine
Фигурист Роман Костомаров вместе с супругой Оксаной Домниной появился на красной дорожке премии OK! Awards "Большей чем звёзды". На ковровой дорожке он появился в протезах.
Фигурист Роман Костомаров с женой Оксаной Домниной посетили премию OK. Видео © Telegram / Super.ru
В итоге спортсмену досталась награда "Главный герой". Зал аплодировал ему стоя. В своей речи фигурист публично поблагодарил жену и всех, кто переживал за его здоровье.
"Я счастлив, что у меня есть возможность всех вас видеть. Никогда не думал, что окажусь в такой ситуации, в какую попал восемь месяцев назад. Спасибо моей любимой жене, что вижу всех вас!" — сказал он.
Напомним, фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с пневмонией в январе 2023 года. Со временем у него развился сепсис, после чего врачи ампутировали фигуристу стопы, а позже — и кисти. Спортсмен очнулся после комы в конце зимы, а выписали его в начале июля. Сейчас фигурист восстанавливается после болезни и часто публикует видео со своих тренировок, также он признался, что до сих пор чувствует фантомные боли.