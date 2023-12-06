"Теперь будет Алла дома": Киркоров чуть не расплакался, держа куклу с лицом Пугачёвой

Даже после расставания и развода Киркоров всегда тепло и с любовью вспоминал про Аллу Пугачёву. Чем нередко вызывал не только шутки и колкие замечания коллег по сцене, но и ревность собственных пассий. Чего уж говорить, даже дочь поп-король назвал Аллой-Викторией! Однако до этого у него не было дома мини-копии Примадонны. А теперь будет.

Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

На днях к королю российской эстрады с подарком пришёл Владимир Емельяненко — автор самых реалистичных кукол-клонов звёзд. В его коллекции можно встретить и героинь советских фильмов, и даже некоторых зарубежных артистов. Своей музой автор как раз считает Аллу Пугачёву, именно в виде неё больше всего кукол у него имеется. И, поняв, с кем разделяет любовь к Примадонне, Владимир решился подарить Филиппу Киркорову частичку своей коллекции — Пугачёву в красном платье.

Филиппу Киркорову вручили куклу — точную копию Аллы Пугачёвой. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov

Под шокированные охи и слова восхищения, кажется, дрожащими руками поп-король и бывший супруг Примадонны берёт её мини-копию в руки. Видно, с каким трепетом Филипп Бедросович осматривает и меняет положение рук у куклы под именем Алла. Кажется, подарок пришёлся по вкусу. Из толпы в этот момент кто-то верно подметил: "Теперь Алла будет дома". И, кажется, это правда.

Кукла Аллы Борисовны, подаренная Киркорову, поражает своей похожестью на звезду. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / fkirkorov