Моргенштерну* грозит штраф за рекламу сервиса для уклонистов без маркировки
Моргенштерну* грозит штраф около 300 тысяч рублей. Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Российскому рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну*) грозит штраф около 300 тысяч рублей за рекламу сервиса, помогающего откосить от службы в армии, без иноагентской маркировки. По данным SHOT, административное производство на исполнителя завели сразу за восемь постов в "Телеграме", которые он не сопроводил дисклеймером, как этого требует закон.
В одном из постов рэпер рекламировал сопровождение в получении военного билета якобы на "законных основаниях". Позже Моргенштерн* изменил публикацию, добавив соответствующую маркировку, но Роскомнадзор уже успел зафиксировать факт нарушения.
Напомним, что Моргенштерна* внесли в список иноагентов в мае 2022-го. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России. В конце июня этого года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Однако в тот раз исполнителю удалось обжаловать штраф. Но 16 ноября его снова оштрафовали на 40 тысяч рублей за то, что он не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.