Моргенштерну* грозит штраф за рекламу сервиса для уклонистов без маркировки

Российскому рэперу Алишеру Валееву (Моргенштерну*) грозит штраф около 300 тысяч рублей за рекламу сервиса, помогающего откосить от службы в армии, без иноагентской маркировки. По данным SHOT, административное производство на исполнителя завели сразу за восемь постов в "Телеграме", которые он не сопроводил дисклеймером, как этого требует закон.