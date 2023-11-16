Суд вновь оштрафовал Моргенштерна* за нарушение закона об иноагентах на 40 тысяч

Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна)* на 40 тысяч рублей. Дело в том, что он снова не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст. Это обязаны делать все иноагенты.