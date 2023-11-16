Суд вновь оштрафовал Моргенштерна* за нарушение закона об иноагентах на 40 тысяч
Моргенштерн*. Обложка © VK / Моргенштерн*
Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна)* на 40 тысяч рублей. Дело в том, что он снова не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст. Это обязаны делать все иноагенты.
По информации SHOT, адвокат просил столичный суд проявить снисхождение к артисту, однако судья отклонил запрос.
Напомним, что Моргенштерна* внесли в список иноагентов в мае 2022-го. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России. В конце июня этого года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Однако в тот раз исполнителю удалось обжаловать штраф.
* Включён в реестр физлиц-иноагентов.