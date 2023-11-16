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16 ноября, 09:31

Суд вновь оштрафовал Моргенштерна* за нарушение закона об иноагентах на 40 тысяч

<p>Моргенштерн*. Обложка © VK / <a href="https://sun9-77.userapi.com/impg/Jbpgvvu5sDIXc68yKfY4wPvMDfdcMQWNnxS4SQ/Z5KNnPYqoZk.jpg?size=604x604&quality=96&sign=2aeb131676e83fcc5257f2957e6af498&c_uniq_tag=6rI_2nxqG4Cw2C0d9f6tWx05AnwGpQsG4ApldwQz4O8&type=album" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Моргенштерн*</a></p>

Моргенштерн*. Обложка © VK / Моргенштерн*

Савёловский суд Москвы оштрафовал рэпера Алишера Валеева (Моргенштерна)* на 40 тысяч рублей. Дело в том, что он снова не отправил отчёт о своих доходах и расходах в Минюст. Это обязаны делать все иноагенты.

По информации SHOT, адвокат просил столичный суд проявить снисхождение к артисту, однако судья отклонил запрос.

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Напомним, что Моргенштерна* внесли в список иноагентов в мае 2022-го. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России. В конце июня этого года Савёловский суд назначил ему административный штраф в размере 40 тысяч рублей за отсутствие маркировки иноагента. Однако в тот раз исполнителю удалось обжаловать штраф.

* Включён в реестр физлиц-иноагентов.

Дарья Нарыкова
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