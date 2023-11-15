Моргенштерну* назвали три условия для возвращения в Россию

Активисты движения "Ветераны России" выдвинули ультиматум рэперу Алишеру Моргенштерну*. Общественники настаивают, что вернуться в Россию артист сможет, только если выполнит три условия: поедет выступать в зону СВО, уберёт из песен весь мат и возьмёт за пример певца SHAMAN.

По данным SHOT, "Ветераны" составили обращение к Алишеру* и пообещали, что если артист согласится с ними сотрудничать, то повестка в армию, как это было с вернувшимся Даней Милохиным, ему не придёт. Более того, общественники помогут Моргену* реабилитироваться перед российскими слушателями, если он сам выполнит несколько условий: развернётся в сторону патриотического воспитания, уберёт из лексикона нецензурную брань, будет петь патриотические песни, как певец SHAMAN.

"Возврат не должен стать топтанием священной донецкой земли ради отпущения грехов. Мы здесь, на передовой, понимаем: чем ближе разгром Украины, тем больше будет таких раскаивающихся", — цитирует телеграм-канал слова председателя движения, добровольца СВО Ильдара Резяпова.

Напомним, что Алишер Моргенштерн* покинул Россию, и чаще всего сейчас его замечают в Дубае. В мае 2022 года его внесли в список иноагентов. Но недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по России, а в интервью Ксении Собчак уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации.