К деятелям культуры, которые покинули Россию с началом СВО, но теперь постепенно возвращаются или прощупывают почву для возвращения, нужно применить специальный налоговый режим. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.

"Надо разбить на две категории: те, кто не поддержал СВО, выступил против, поливал грязью Россию, власть — их надо судить. А тех, кто по какой-то причине отмолчался, отсиделся, но постепенно возвращается в Россию, к ним нужно применить специальный налоговый режим: 95% налога с их доходов в казну: на поддержку СВО, многодетных, детей, инвалидов, а 5% пусть оставляют себе", — предложил депутат.