Депутат предложил высечь плетью на Красной площади звёзд, поливавших Россию грязью
Депутат Свинцов предложил ввести специальный налог для возвращающихся артистов
К деятелям культуры, которые покинули Россию с началом СВО, но теперь постепенно возвращаются или прощупывают почву для возвращения, нужно применить специальный налоговый режим. Так считает заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов.
"Надо разбить на две категории: те, кто не поддержал СВО, выступил против, поливал грязью Россию, власть — их надо судить. А тех, кто по какой-то причине отмолчался, отсиделся, но постепенно возвращается в Россию, к ним нужно применить специальный налоговый режим: 95% налога с их доходов в казну: на поддержку СВО, многодетных, детей, инвалидов, а 5% пусть оставляют себе", — предложил депутат.
Депутат Свинцов предложил ввести специальный налог для возвращающихся артистов. Видео © LIFE
К тем же, кто осудил СВО, но затем передумал, Свинцов предлагает применить "сингапурский метод": выпороть плетью на Красной площади.
Напомним, что ранее вернулась в Россию Алла Пугачёва. Однако визит был недолгим: артистка заехала в свой замок в Грязи и в известную музыкальную студию в Твери. Уже 5 ноября Примадонна уехала. Судя по снимку её супруга-иноагента Максима Галкина*, народная артистка СССР направилась в Латвию.
О желании вернуться в РФ ранее также заявлял Алишер Моргенштерн*. Недавно рэпер заявил, что жалеет об эмиграции и скучает по родине. При этом он уклончиво ответил на вопрос о готовности выступить в зоне спецоперации.
* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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