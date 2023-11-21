Галкину*, Моргенштерну* и Макаревичу* могут запретить въезд в Россию

Уехавшим из России иноагентам, а именно Максиму Галкину*, Алишеру Моргенштерну*, Юрию Дудю*, Андрею Макаревичу* и другим, требуют закрыть въезд в страну. Соответствующее обращение председателю Совета Федерации Валентине Матвиенко направил глава общественной организации "Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией" (ФПБК) Виталий Бородин.

По информации SHOT, общественник просит внести поправки в закон "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием". В обращении указано, что те, кто поливает грязью Родину и продолжает вести прозападную и антироссийскую пропаганду, не должны иметь права возвращаться в РФ для заработка на российских зрителях.

Согласно данным телеграм-канала, запрет предлагается закрепить 19-й частью в иноагентском законе со следующей формулировкой: "Гражданину РФ, внесённому в реестр, проживающему на территории иностранного государства, публично выступающему против основ конституционного строя и безопасности РФ, запрещено въезжать на территорию РФ для проживания и ведения какой-либо деятельности". В настоящее время в реестре иноагентов находится 700 физических и юридических лиц.

Ранее Лайф писал, что Минюст России включил в список иноагентов актрису Яну Троянову*, которая сравнила Россию с "изнасилованной бабой". Кроме того, иноагентами стал историк и политик Алексей Малов*, журналист Сергей Колдобский*. Также в список попали две организации: проект "Гроза"* и интернет-источник "Кедр.медиа"*.