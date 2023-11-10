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10 ноября, 18:46

Минюст пополнил список иноагентов

Минюст РФ включил в реестр иноагентов историка Малова* и журналиста Колдобского*

<p>Псковский политик, историк Алексей Малов. Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?v=IARjF9EHfiM&ab_channel=%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8B%D0%B9%D0%9F%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / Первый Псковский</a></p>

Псковский политик, историк Алексей Малов. Обложка © YouTube / Первый Псковский

Минюст России включил в список иностранных агентов псковского политика и историка Алексея Малова*. В ведомстве отметили, что он распространял недостоверные сведения о решениях, которые принимают органы публичной власти России. Кроме того, проживающий за рубежом Малов* участвовал в создании материалов иноагентов.

В реестр иноагентов сегодня попал также журналист Сергей Колдобский*, который формировал негативный образ страны. По данным Минюста, он сотрудничает с интернет-изданием, которое уже включено в список иноагентов, и является корреспондентом иностранного интернет-ресурса. Кроме того, в реестр Минюст включил две организации: проект "Гроза"* и интернет-источник "Кедр.медиа"*.

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В прошлую пятницу, 3 ноября, Минюст включил в список иноагентов журналистов Дмитрия Губина*, Дмитрия Еловского* и Андрея Солдатова*. Кроме того, в реестр попали блогер Кирилл Качур* и политолог Мария Снеговая*.

* Внесены Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Никита Осипов
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