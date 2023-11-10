Минюст пополнил список иноагентов

Минюст России включил в список иностранных агентов псковского политика и историка Алексея Малова*. В ведомстве отметили, что он распространял недостоверные сведения о решениях, которые принимают органы публичной власти России. Кроме того, проживающий за рубежом Малов* участвовал в создании материалов иноагентов.

В реестр иноагентов сегодня попал также журналист Сергей Колдобский*, который формировал негативный образ страны. По данным Минюста, он сотрудничает с интернет-изданием, которое уже включено в список иноагентов, и является корреспондентом иностранного интернет-ресурса. Кроме того, в реестр Минюст включил две организации: проект "Гроза"* и интернет-источник "Кедр.медиа"*.

В прошлую пятницу, 3 ноября, Минюст включил в список иноагентов журналистов Дмитрия Губина*, Дмитрия Еловского* и Андрея Солдатова*. Кроме того, в реестр попали блогер Кирилл Качур* и политолог Мария Снеговая*.