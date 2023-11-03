Минюст пополнил список иноагентов

Министерство юстиции России включило в список иностранных агентов несколько журналистов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, перечень пополнили журналисты Дмитрий Губин*, Дмитрий Еловский*, Андрей Солдатов*, юрист, блогер Кирилл Качур*, политолог Мария Снеговая*.

"Д.П. Губин* принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооружённых сил Российской Федерации", — заявили в Минюсте.

Там добавили, что Еловский* распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, выступал против СВО, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов.

Действия Качура* были направлены на формирование негативного образа России и ВС РФ. Он также распространял недостоверную информацию о политике властей страны. Солдатов* в качестве респондента участвовал на иностранных информационных площадках и принимал участие в создании и распространении сообщений и материалов иностранных агентов. Кроме того, выступал против СВО и распространял недостоверные сведения о российских властях. Среди респондентов на иностранных площадках была и Снеговая*. Помимо этого, её действия были направлены на формирование негативного образа России. Все новоиспечённые иноагенты проживают за рубежом.

При этом Минюст исключил из реестра иноагентов региональную национально-культурную общественную организацию "Туба калык". Причина заключается в её ликвидации.

Ранее Лайф писал, что блогер Максим Кац* получил штраф, не представив отчётность иноагента. Ему придётся заплатить 50 тысяч рублей.