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30 октября, 09:03

Блогер Максим Кац* получил штраф в 50 тысяч рублей, не представив отчётность иноагента

Суд Москвы оштрафовал Максима Каца* за непредоставление отчётности иноагента

<p>Обложка © YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Vx9VA3KU46o&ab_channel=%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%9A%D0%B0%D1%86" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Максим Кац</a>*</p>

Обложка © YouTube / Максим Кац*

Хорошёвский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в 50 тысяч рублей на блогера Максима Каца*, который не представил отчётность иноагента. Об этом рассказали РИА "Новости" в суде.

"Суд признал Каца* М.Е. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", — уточнил собеседник в беседе с агентством.

Почему блогер-миллионер Максим Кац сбежал из России в Израиль

Почему блогер-миллионер Максим Кац сбежал из России в Израиль

Напомним, в список иноагентов Кац* попал в 2022 году. А летом этого года Басманный суд Москвы признал блогера виновным по делу о распространении ложных сведений о Вооружённых силах России и заочно назначил ему восемь лет колонии. Поводом для возбуждения дела стал ролик, распространённый Кацом*.

* Признан в России иностранным агентом.

Татьяна Миссуми
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