Блогер Максим Кац* получил штраф в 50 тысяч рублей, не представив отчётность иноагента

Хорошёвский суд Москвы вынес решение о наложении штрафа в 50 тысяч рублей на блогера Максима Каца*, который не представил отчётность иноагента. Об этом рассказали РИА "Новости" в суде.

"Суд признал Каца* М.Е. виновным в административном правонарушении по части 2 статьи 19.34 и назначил ему штраф в размере 50 тысяч рублей", — уточнил собеседник в беседе с агентством.

Напомним, в список иноагентов Кац* попал в 2022 году. А летом этого года Басманный суд Москвы признал блогера виновным по делу о распространении ложных сведений о Вооружённых силах России и заочно назначил ему восемь лет колонии. Поводом для возбуждения дела стал ролик, распространённый Кацом*.