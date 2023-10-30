Руслан Белый* решил обжаловать в суде статус иноагента
Суд зарегистрировал иск Руслана Белого* по обжалованию статуса иноагента
Комик и основатель шоу Stand up Руслан Белый* обжаловал свой статус иностранного агента. Об этом сообщила пресс-служба Замоскворецкого суда Москвы, куда и поступил административный иск.
"Суд зарегистрировал иск Белого Р.В.* к Министерству юстиции РФ", — приводит сообщение РИА "Новости".
При этом пока не известно, в какой день пройдёт судебное заседание. Дата ещё не назначена.
Как уже рассказывал Лайф, в реестр иностранных агентов Руслана Белого* внесли относительно недавно — в начале сентября. Как уточнили в Минюсте РФ, юморист неоднократно выступал против проведения специальной военной операции, а также очернял образ Российской армии. После этого ФНС ликвидировала бизнес комика — кроличью ферму, которая, кстати, уже давно задолжала деньги налоговой. Вместе с тем комику пришлось выйти из состава учредителей всех своих концертных компаний.
* Включён в список иноагентов.