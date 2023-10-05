Комик-иноагент Руслан Белый* впервые стал отцом и пожалел

Комик Руслан Белый* впервые стал отцом: дочь 43-летнему стендаперу родила его 23-летняя жена. При этом артист-иноагент признаётся: с появлением чада его жизнь стала хуже.

"Жизнь стала хуже, потому что ты не ешь, не спишь, не гуляешь. Конечно, это всё тяжело. Да, ты испытываешь счастье, но оно такое короткое. Только ты подумал, как счастлив, и тут же ребёнок обосрался, орёт, его нужно кормить. Всё пошло на хрен: спорт, английский. Ты делаешь просто всё ради этого ребёнка", — заявил шоумен в интервью Ирине Шихман*.

С женой Белый* познакомился в соцсетях. Ольга младше комика на 20 лет. Пара расписалась осенью 2022 года и улетела в Испанию, где у них и родилась дочь.

Напомним, в начале сентября Руслана Белого* внесли в реестр иноагентов. По данным Минюста РФ, комик создавал сообщения и материалы иностранных агентов, а также выступал против проведения спецоперации на Украине. Кроме того, стендапер осуществлял деятельность по созданию негативного образа ВС России. Позже ФНС ликвидировала бизнес Белого* — кроличью ферму, которая уже давно не процветает и задолжала налоговой деньги. Также комик вышел из состава учредителей всех своих компаний, связанных с концертной деятельностью.