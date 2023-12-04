Наконец стало известно, кто будет вести "Новогодний Голубой огонёк – 2024"

Под Новый год традиционно нас ожидает множество праздничных программ и шоу. Но особое внимание всегда приковано к главному новогоднему событию в стране — "Голубому огоньку". Теперь мы можем с уверенностью сказать, что узнали, кто будет вести мероприятие и какие звезды выступят с номерами. Рассказываем подробнее.

Ведущие "Новогоднего огонька – 2024"

"Новогодний Голубой огонёк – 2024: ведущие и участники. Фото © smotrim.ru / Россия 1

По инсайдерской информации, полученной от участников массовки, которые участвовали в съёмках, ведущими "Новогоднего Голубого огонька – 2024" станут Андрей Малахов и Николай Басков… Ну, это ничего нового — звёзд впору называть старожилами "Огонька". Но в этот Новый год им компанию составят Татьяна Веденеева, Мария Ситтель, и Дмитрий Губерниев. Мощный состав!

Кто будет выступать на "Голубом огоньке" в этом году?

На сцене зрителей порадуют такие артисты, как Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы. Также можно будет увидеть на сцене Shaman, Юлию Савичеву, Леонида Агутина, Сергея Лазарева, Валерия Сюткина, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, группу "Дискотека Авария" и других старожилов российского шоубиза. Кроме того, как уверяют организаторы, на новогодней сцене также появится и более юное, но не менее знаменитое поколение талантливых артистов.

Гости "Голубого огонька" 2024 года

Кто будет вести и выступать на "Новогоднем Голубом огоньке – 2024"? Фото © smotrim.ru / Россия 1

Если раньше в студии "Голубого огонька" появлялись космонавты, ветераны Великой Отечественной войны и передовики производства, то в последние десятилетия их место заняли светские персонажи и разного рода звёзды. В 2022 году на шоу пригласили врачей, спасавших людей во время пандемии, а с 2023 года гости — военнослужащие и военные корреспонденты.

Что ещё интересного удалось узнать о "Голубом огоньке" 2024 года

"Новогодний Голубой огонёк – 2024": что ожидает зрителей? Фото © smotrim.ru / Россия 1