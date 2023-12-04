Наконец стало известно, кто будет вести "Новогодний Голубой огонёк – 2024"
Делимся инсайдерской информацией, кто ведёт главное шоу новогодней ночи, кто будет выступать и даже каких персонажей ждать в зрительном зале. Новый год уже совсем близко!
Под Новый год традиционно нас ожидает множество праздничных программ и шоу. Но особое внимание всегда приковано к главному новогоднему событию в стране — "Голубому огоньку". Теперь мы можем с уверенностью сказать, что узнали, кто будет вести мероприятие и какие звезды выступят с номерами. Рассказываем подробнее.
Ведущие "Новогоднего огонька – 2024"
"Новогодний Голубой огонёк – 2024: ведущие и участники. Фото © smotrim.ru / Россия 1
По инсайдерской информации, полученной от участников массовки, которые участвовали в съёмках, ведущими "Новогоднего Голубого огонька – 2024" станут Андрей Малахов и Николай Басков… Ну, это ничего нового — звёзд впору называть старожилами "Огонька". Но в этот Новый год им компанию составят Татьяна Веденеева, Мария Ситтель, и Дмитрий Губерниев. Мощный состав!
Кто будет выступать на "Голубом огоньке" в этом году?
На сцене зрителей порадуют такие артисты, как Григорий Лепс, Александр Розенбаум, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег и Родион Газмановы. Также можно будет увидеть на сцене Shaman, Юлию Савичеву, Леонида Агутина, Сергея Лазарева, Валерия Сюткина, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, группу "Дискотека Авария" и других старожилов российского шоубиза. Кроме того, как уверяют организаторы, на новогодней сцене также появится и более юное, но не менее знаменитое поколение талантливых артистов.
Гости "Голубого огонька" 2024 года
Кто будет вести и выступать на "Новогоднем Голубом огоньке – 2024"? Фото © smotrim.ru / Россия 1
Если раньше в студии "Голубого огонька" появлялись космонавты, ветераны Великой Отечественной войны и передовики производства, то в последние десятилетия их место заняли светские персонажи и разного рода звёзды. В 2022 году на шоу пригласили врачей, спасавших людей во время пандемии, а с 2023 года гости — военнослужащие и военные корреспонденты.
Что ещё интересного удалось узнать о "Голубом огоньке" 2024 года
"Новогодний Голубой огонёк – 2024": что ожидает зрителей? Фото © smotrim.ru / Россия 1
По сообщениям "Kp.ru", на Первом канале съёмки только начались и запланировано два проекта: "Новогодняя ночь на Первом" и "Новогодняя ночь на Первом. Молодёжная". Среди выступающих артистов будут такие звезды эстрады, как Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Дима Билан, Shaman, Владимир Пресняков, Джони, Лолита, Баста, Юрий Антонов, Любовь Успенская и многие другие.
smotrim.ru / Россия 1