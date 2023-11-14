"Голубой огонёк – 2024": Как проходят съёмки новогоднего шоу и что известно о программе сегодня

Вчера стартовали съёмки главной новогодней музыкальной передачи, которую традиционно показывают до и после обращения президента России. Вспомните, именно из "Голубого огонька" под песню про пять минут начинается отсчёт до Нового года.

К сожалению, любые "утечки" информации контролируются, поэтому публикация кадров со съёмок для всех участников под запретом. Но всё же удалось узнать некоторые детали. Например, отсняты первые номера и обновлены декорации. В павильоне "Мосфильма", где всё и проходит, уже стоят новогодние ёлки, а декорации традиционно "нарядились" в снег.

Певица Валерия на съёмках "Голубого огонька – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya

Слегка подразнить поклонников решилась певица Валерия, первой отснявшая свои номера для передачи. Певица показала фотографию из павильона "Голубого огонька", наряженная в ультрамодное красное платье. Всё же 2023-й — год Дракона. А этот зверь любит изумрудный, красный, фиолетовый, жёлтый, серебристый и золотистый оттенки и цвета. Модникам на заметку, как встречать Новый год с удачей.

Как проходят съёмки "Голубого огонька"?

Певец Стас Михайлов на съёмках новогодней программы "Голубой огонёк" на телеканале "Россия". Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Если вам всегда было интересно, то kp.ru рассказала всё о процессе. Теперь мы знаем, что съёмки происходят так: не все скопом, а по очереди артист с командой приезжает к заранее назначенному и согласованному времени. После номера — сольного или дуэта — обязательно со своими близкими по очерёдности записи соседями звёзды традиционно позируют за столиком. Именно эти моменты с аплодисментами, поздравлениями и шампанским попадают в "Огонёк".

Новогодние съёмки расписаны вперёд на целых две недели! За это время в павильоне появятся как всем известные артисты, так и новые лица, как обещают продюсеры новогоднего шоу. Кто будет вести "Новогодний огонёк – 2024": Николай Басков, Андрей Малахов и Мария Ситтель. Кого с выступлениями ждать из артистов? Алсу, Григория Лепса, Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Сергея Лазарева, Александра Розенбаума, Ларису Долину, Игоря Николаева, Диму Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова, Родиона Газманова, Полину Гагарину и, конечно же, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.