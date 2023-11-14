"Голубой огонёк – 2024": Как проходят съёмки новогоднего шоу и что известно о программе сегодня
У вас всё ещё нет новогоднего настроения? Сейчас это исправим. Ведь начались съёмки "Огонька" — шоу, под которое режут оливье и ждут традиционного обращения президента. Чем запомнился первый день и что известно на данный момент?
Начались съёмки "Голубого огонька – 2024": какой состав артистов и кто будет ведущими? Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов
Вчера стартовали съёмки главной новогодней музыкальной передачи, которую традиционно показывают до и после обращения президента России. Вспомните, именно из "Голубого огонька" под песню про пять минут начинается отсчёт до Нового года.
К сожалению, любые "утечки" информации контролируются, поэтому публикация кадров со съёмок для всех участников под запретом. Но всё же удалось узнать некоторые детали. Например, отсняты первые номера и обновлены декорации. В павильоне "Мосфильма", где всё и проходит, уже стоят новогодние ёлки, а декорации традиционно "нарядились" в снег.
Певица Валерия на съёмках "Голубого огонька – 2024". Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / valeriya
Слегка подразнить поклонников решилась певица Валерия, первой отснявшая свои номера для передачи. Певица показала фотографию из павильона "Голубого огонька", наряженная в ультрамодное красное платье. Всё же 2023-й — год Дракона. А этот зверь любит изумрудный, красный, фиолетовый, жёлтый, серебристый и золотистый оттенки и цвета. Модникам на заметку, как встречать Новый год с удачей.
Как проходят съёмки "Голубого огонька"?
Певец Стас Михайлов на съёмках новогодней программы "Голубой огонёк" на телеканале "Россия". Фото © ТАСС / Юрий Самолыго
Если вам всегда было интересно, то kp.ru рассказала всё о процессе. Теперь мы знаем, что съёмки происходят так: не все скопом, а по очереди артист с командой приезжает к заранее назначенному и согласованному времени. После номера — сольного или дуэта — обязательно со своими близкими по очерёдности записи соседями звёзды традиционно позируют за столиком. Именно эти моменты с аплодисментами, поздравлениями и шампанским попадают в "Огонёк".
Новогодние съёмки расписаны вперёд на целых две недели! За это время в павильоне появятся как всем известные артисты, так и новые лица, как обещают продюсеры новогоднего шоу. Кто будет вести "Новогодний огонёк – 2024": Николай Басков, Андрей Малахов и Мария Ситтель. Кого с выступлениями ждать из артистов? Алсу, Григория Лепса, Владимира Преснякова и Наталью Подольскую, Сергея Лазарева, Александра Розенбаума, Ларису Долину, Игоря Николаева, Диму Билана, Николая Расторгуева, Олега Газманова, Родиона Газманова, Полину Гагарину и, конечно же, короля российской эстрады Филиппа Киркорова.
Но это далеко не все сюрпризы, подготовленные организаторами "Голубого огонька". Понятное дело, их будут держать в тайне до самого 31 декабря, а потом покажут по ТВ. Поэтому не пропустите возможность встретить Новый, 2024 год в кругу любимых звёзд.