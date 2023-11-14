Сбежавшего в США внука Пугачёвой разыскивают из-за долгов в России
SHOT: Судебные приставы разыскивают Никиту Преснякова из-за многотысячного долга
Судебные приставы заинтересовались местонахождением внука Пугачёвой Никиты Преснякова и его жены Алёны, которые задолжали по налогам 80 тысяч рублей.
Сейчас Пресняков с супругой живут в США, однако в России у него осталась компания "Нико спорт", при помощи которой он продолжает зарабатывать деньги. Только за прошлый год выручка составила более 10 миллионов рублей, передаёт SHOT.
Многотысячная задолженность ФНС значится за Алёной, которая является генеральным директором компании. Внимание приставов также привлёк автомобиль, оформленный на "Нико спорт". Оказалось, что он собрал множество неоплаченных штрафов, общая сумма которых составила порядка 60 тысяч рублей.
Отметим, что побег многих "звёздных" россиян из страны возмутил многих отечественных артистов. Одним из них стал актёр Василий Ливанов, который назвал мусором Пугачёву и всех уехавших из России знаменитостей. Он заявил, что никогда не сможет понять поступок примадонны.
Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин