Сбежавшего в США внука Пугачёвой разыскивают из-за долгов в России

Судебные приставы заинтересовались местонахождением внука Пугачёвой Никиты Преснякова и его жены Алёны, которые задолжали по налогам 80 тысяч рублей.

Сейчас Пресняков с супругой живут в США, однако в России у него осталась компания "Нико спорт", при помощи которой он продолжает зарабатывать деньги. Только за прошлый год выручка составила более 10 миллионов рублей, передаёт SHOT.

Многотысячная задолженность ФНС значится за Алёной, которая является генеральным директором компании. Внимание приставов также привлёк автомобиль, оформленный на "Нико спорт". Оказалось, что он собрал множество неоплаченных штрафов, общая сумма которых составила порядка 60 тысяч рублей.