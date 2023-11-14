В долгах как в шелках: СМИ узнали, куда пропал Леонид Ярмольник после начала СВО

Выпавший из информационного поля после начала спецоперации актёр Леонид Ярмольник рассказал, что не покидал Россию. Он продолжает сниматься в кино и выступать в театре.

Артист признался, что совершает поездки в Юрмалу к внукам, но не собирается туда эмигрировать. Ярмольник является действующим актёром театра "Современник", а также принимает участие в съёмках отечественных фильмов. Уже в следующем году на большие экраны выйдет кинолента с его участием под названием "Летучий корабль".

Артист также поделился с журналистами, что до сих пор выплачивает огромные долги за фильм "Стиляги", продюсированием которого он занимался в 2008 году.

"Я весь в долгах. Например, за фильм "Стиляги", который считается одним из лучших российских мюзиклов, а я продюсер этой картины, у меня по сей день висит долг в пять миллионов долларов", — приводит слова Ярмольника NEWS.ru.

Жизнь идёт своим чередом, а кредиторы с пониманием относятся к сложившейся ситуации, заключил Леонид.