Брошенная Козловским актриса Зуева показала их трёхлетнюю дочь

Актриса Ольга Зуева показала трёхлетнюю дочь от актёра Данилы Козловского, после расставания с которым женщина осталась жить в США. Фотографиями девочки она поделилась в соцсети.

Зуева посетила с маленькой Одой-Валентиной галерею искусств Дэвида Цвирнера, где были выставлены работы американских художников XXI века. На всех кадрах не видно лица ребёнка. Малышка рассматривает экспонаты с детским любопытством. На её голове — пара забавных хвостиков, а цвет одежды — традиционно розовый для девочек. Зуева редко рассказывает о дочери в Сети и жизни после расставания с Козловским.