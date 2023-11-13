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13 ноября, 15:27

Брошенная Козловским актриса Зуева показала их трёхлетнюю дочь

Актриса Зуева пришла на выставку картин в США с дочерью от Козловского

<p>Актёры Ольга Зуева и Данила Козловский. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян</p>

Актёры Ольга Зуева и Данила Козловский. Обложка © ТАСС / Артём Геодакян

Актриса Ольга Зуева показала трёхлетнюю дочь от актёра Данилы Козловского, после расставания с которым женщина осталась жить в США. Фотографиями девочки она поделилась в соцсети.

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Дочь Данилы Козловского от актрисы Ольги Зуевой. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / olyazueva

Зуева посетила с маленькой Одой-Валентиной галерею искусств Дэвида Цвирнера, где были выставлены работы американских художников XXI века. На всех кадрах не видно лица ребёнка. Малышка рассматривает экспонаты с детским любопытством. На её голове — пара забавных хвостиков, а цвет одежды — традиционно розовый для девочек. Зуева редко рассказывает о дочери в Сети и жизни после расставания с Козловским.

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Напомним, Козловский и Зуева познакомились в США и начали отношения в 2015 году. В 2020 году у них родилась дочка, которую назвали Ода-Валентина. Пара рассталась, когда девочке было всего восемь месяцев. И сразу же Козловского застали с новой возлюбленной.

Татьяна Миссуми
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