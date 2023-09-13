Суд обязал общественника Бородина выплатить Козловскому один рубль
Актёр Козловский отсудил у главы ФПБК Бородина 1 рубль за порочащие честь посты
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Данила Козловский выиграл суд у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, призывавшего проверить актёра на дискредитацию ВС России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, присутствовавший на заседании.
Однако иск артиста был удовлетворён лишь частично: суд признал порочащими честь распространённые Бородиным посты в телеграм-канале о призывах со стороны Козловского к уличным акциям, а также о поддержке с его стороны Алексея Навального*.
"Возложить на Бородина обязанность удалить материалы, а также выпустить опровержение в телеграм-канале с упоминанием информации о судебном решении. Взыскать с Бородина один рубль", — сказал судья.
Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на факт дискредитации ВС России из-за поста, в котором тот осудил решение украинских проблем "военными операциями". В свою очередь артист подал против общественника иск о защите чести и достоинства, однако суд его не принял. Козловский попытался оправдаться тем, что признался в любви к России в видеообращении, но россияне быстро раскусили лицемерие.
* Алексей Навальный внесён в реестр террористов и экстремистов.