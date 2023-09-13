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13 сентября, 10:25

Суд обязал общественника Бородина выплатить Козловскому один рубль

Актёр Козловский отсудил у главы ФПБК Бородина 1 рубль за порочащие честь посты

<p>Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © LIFE</p>

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин, © LIFE

Данила Козловский выиграл суд у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, призывавшего проверить актёра на дискредитацию ВС России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, присутствовавший на заседании.

Однако иск артиста был удовлетворён лишь частично: суд признал порочащими честь распространённые Бородиным посты в телеграм-канале о призывах со стороны Козловского к уличным акциям, а также о поддержке с его стороны Алексея Навального*.

"Возложить на Бородина обязанность удалить материалы, а также выпустить опровержение в телеграм-канале с упоминанием информации о судебном решении. Взыскать с Бородина один рубль", сказал судья.

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Напомним, Виталий Бородин призвал проверить Данилу Козловского на факт дискредитации ВС России из-за поста, в котором тот осудил решение украинских проблем "военными операциями". В свою очередь артист подал против общественника иск о защите чести и достоинства, однако суд его не принял. Козловский попытался оправдаться тем, что признался в любви к России в видеообращении, но россияне быстро раскусили лицемерие.

* Алексей Навальный внесён в реестр террористов и экстремистов.

Матвей Константинов
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