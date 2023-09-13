Суд обязал общественника Бородина выплатить Козловскому один рубль

Данила Козловский выиграл суд у главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина, призывавшего проверить актёра на дискредитацию ВС России. Об этом сообщает корреспондент Лайфа, присутствовавший на заседании.

Однако иск артиста был удовлетворён лишь частично: суд признал порочащими честь распространённые Бородиным посты в телеграм-канале о призывах со стороны Козловского к уличным акциям, а также о поддержке с его стороны Алексея Навального*.

"Возложить на Бородина обязанность удалить материалы, а также выпустить опровержение в телеграм-канале с упоминанием информации о судебном решении. Взыскать с Бородина один рубль", — сказал судья.