Руки-Базуки может загреметь за решётку после откровенного стрима с эскортницами
SHOT: Блогеру Терешину грозит до 13 лет тюрьмы за пропаганду ЛГБТ и наркотиков
Кирилл Терешин. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / ruki_bazuki_official
Блогера-фрика Кирилла Терешина призвали проверить на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации. С обращением в столичную прокуратуру и МВД России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает SHOT.
Фрагмент стрима Терешина с эскортницами. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, поводом для обращения стал стрим 27-летнего героя мемов по прозвищу Руки-Базуки с двумя грудастыми барышнями: Татьяной Фогельман и Юлией Моретти. Обе, к слову, известны в узких кругах как эскортницы. В прямом эфире девушки целовались на камеру, а также пытались напоить Терешина, чтобы развести его на деньги. Сам Руки-Базуки хвастался подписчикам, что у него много "соли" и мефедрона, и по ходу стрима признался, что занимается обналичиванием денег в обход государства.
Теперь Терешину может грозить до 13 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей за предполагаемую пропаганду ЛГБТ.
Ранее Лайф сообщал, что блогера Игоря Синяка оштрафовали на 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ. Дело было заведено по части 3 статьи 6.21 КоАП и в конце августа этого года поступило в суд.