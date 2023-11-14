Руки-Базуки может загреметь за решётку после откровенного стрима с эскортницами

Блогера-фрика Кирилла Терешина призвали проверить на пропаганду наркотиков и ЛГБТ, а также на финансовые махинации. С обращением в столичную прокуратуру и МВД России обратился глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин, сообщает SHOT.

Фрагмент стрима Терешина с эскортницами. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, поводом для обращения стал стрим 27-летнего героя мемов по прозвищу Руки-Базуки с двумя грудастыми барышнями: Татьяной Фогельман и Юлией Моретти. Обе, к слову, известны в узких кругах как эскортницы. В прямом эфире девушки целовались на камеру, а также пытались напоить Терешина, чтобы развести его на деньги. Сам Руки-Базуки хвастался подписчикам, что у него много "соли" и мефедрона, и по ходу стрима признался, что занимается обналичиванием денег в обход государства.

Теперь Терешину может грозить до 13 лет колонии и штраф до пяти миллионов рублей за предполагаемую пропаганду ЛГБТ.