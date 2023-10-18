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18 октября, 08:44

Суд оштрафовал блогера Игоря Синяка на 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ

<p>Бьюти-блогер Игорь Синяк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theigorsinyak</p>

Бьюти-блогер Игорь Синяк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / theigorsinyak

Тверской суд Москвы приговорил к штрафу блогера Игоря Синяка, который занимался на своём канале пропагандой ЛГБТ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на судебное решение.

"Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", — поделилась собеседница с агентством.

Обвинение доказало вину блогера, которому вменялась ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в Сети). Обвиняемый получил максимальное наказание по данной статье — штраф 200 тысяч рублей.

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Напомним, ещё в конце прошлого года в СК РФ обратился руководитель "Армии защитников Отечества" Иван Отраковский. Он попросил проверить российских блогеров Андрея Петрова и Игоря Синяка на пропаганду ЛГБТ. Дело было заведено по части 3 статьи 6.21 КоАП и в конце августа этого года поступило в суд.

Татьяна Миссуми
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    Комментарий

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    Роман Марковсегодня в 09:52

    Какая отвратительная морда...

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