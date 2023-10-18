Суд оштрафовал блогера Игоря Синяка на 200 тысяч за пропаганду ЛГБТ

Тверской суд Москвы приговорил к штрафу блогера Игоря Синяка, который занимался на своём канале пропагандой ЛГБТ. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на судебное решение.

"Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей", — поделилась собеседница с агентством.

Обвинение доказало вину блогера, которому вменялась ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ (пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений в Сети). Обвиняемый получил максимальное наказание по данной статье — штраф 200 тысяч рублей.