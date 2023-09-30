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30 сентября, 11:11

Снявшие ЛГБТ-фильм школьники хотели порофлить, но теперь могут сесть за осквернение памятника

Снявшим фильм про геев школьникам грозит колония за осквернение памятника ВОВ

Подросткам, снявшим ЛГБТ-короткометражку с постановочным наказанием натуралов в Подмосковье, теперь грозит наказание реальное. Один из фрагментов ролика был снят около памятника погибшим в ВОВ, из-за чего парням теперь могут назначить тюремный срок, пишет SHOT.

Так, помимо гей-пропаганды, за которую предусмотрен административный штраф по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", действия старшеклассников также подпадают под статью "Осквернение символов воинской славы России".

В их однополом "артхаусе" с оголёнными ягодицами и вакханалией на фоне памятника усматривается оскорбление памяти защитников Отечества, за что грозит до трёх лет колонии. При этом 17-летние участники видео в своих действиях не видят ничего плохого. Как говорят школьники, они "просто рофлили", высмеивая тему ЛГБТ, а все интимные сцены были исполнены не по-настоящему.

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Напомним, скандал после публикации провокационной короткометражки разразился в посёлке Власиха Одинцовского района. По сюжету ученики СОШ им. Попова играют гомосексуалистов, которые противостоят натуралам. После неравной борьбы они одерживают верх над гетеро и наказывают ценителей противоположного пола. Организатор съёмок задержан, в школе проходит проверка.

Обложка ©

ТАСС / Виктор Драчев

Николь Вербер
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