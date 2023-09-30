Снявшие ЛГБТ-фильм школьники хотели порофлить, но теперь могут сесть за осквернение памятника

Подросткам, снявшим ЛГБТ-короткометражку с постановочным наказанием натуралов в Подмосковье, теперь грозит наказание реальное. Один из фрагментов ролика был снят около памятника погибшим в ВОВ, из-за чего парням теперь могут назначить тюремный срок, пишет SHOT.

Так, помимо гей-пропаганды, за которую предусмотрен административный штраф по статье КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", действия старшеклассников также подпадают под статью "Осквернение символов воинской славы России".

В их однополом "артхаусе" с оголёнными ягодицами и вакханалией на фоне памятника усматривается оскорбление памяти защитников Отечества, за что грозит до трёх лет колонии. При этом 17-летние участники видео в своих действиях не видят ничего плохого. Как говорят школьники, они "просто рофлили", высмеивая тему ЛГБТ, а все интимные сцены были исполнены не по-настоящему.