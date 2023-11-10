Наталию Орейро призвали лишить гражданства РФ за оголённую грудь на гей-параде в Аргентине
Православные активисты из Новосибирска призвали лишить Орейро гражданства РФ
Наталия Орейро на гей-параде в Аргентине. Обложка © Telegram / SHOT
Православные активисты из Новосибирска обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить российского гражданства уругвайскую актрису Наталию Орейро, известную многим по сериалу "Дикий ангел". Их возмутило поведение артистки на гей-параде в Аргентине, где она вышла на сцену с оголённой грудью. Об этом сообщает SHOT, публикуя видео с выступлением.
Наталия Орейро вышла на сцену с оголённой грудью в Аргентине. Видео © Telegram / SHOT
Как уточняет телеграм-канал, на Орейро пожаловалась сибирская правозащитная группа "Радетель". Один из авторов обращения стал Иван Квасницкий, который отметил, что потратил шесть часов, изучая поведение певицы на шоу в Буэнос-Айросе. Он напомнил и о других выходках актрисы: посты в соцсетях с радугой, комментарии о секс-меньшинствах и даже поднятие флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году.
Наталия Орейро на гей-параде в Аргентине. Фото © Telegram / SHOT
Общественники назвали Орейро главным гей-символом Латинской Америки и подчеркнули, что знаменитости не место в России. Если активистам не удастся оставить известную актрису без гражданства, они будут настаивать хотя бы на привлечении её к административной ответственности по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", максимальное наказание по которой — штраф 200 тысяч рублей.
Как сообщал Лайф, Наталия Орейро получила российский паспорт в ноябре 2021 года, о котором мечтала с марта 2019-го. Документ вместе с конституцией звезде сериала "Дикий ангел" вручили в Посольстве РФ в Буэнос-Айресе. Тогда актриса сперва зачитала текст присяги на русском языке, а затем на испанском и подчеркнула, что "всех очень любит в России".