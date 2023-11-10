Наталию Орейро призвали лишить гражданства РФ за оголённую грудь на гей-параде в Аргентине

Православные активисты из Новосибирска обратились в Генпрокуратуру и МВД с требованием лишить российского гражданства уругвайскую актрису Наталию Орейро, известную многим по сериалу "Дикий ангел". Их возмутило поведение артистки на гей-параде в Аргентине, где она вышла на сцену с оголённой грудью. Об этом сообщает SHOT, публикуя видео с выступлением.

Наталия Орейро вышла на сцену с оголённой грудью в Аргентине. Видео © Telegram / SHOT

Как уточняет телеграм-канал, на Орейро пожаловалась сибирская правозащитная группа "Радетель". Один из авторов обращения стал Иван Квасницкий, который отметил, что потратил шесть часов, изучая поведение певицы на шоу в Буэнос-Айросе. Он напомнил и о других выходках актрисы: посты в соцсетях с радугой, комментарии о секс-меньшинствах и даже поднятие флага ЛГБТ на концерте в Москве в 2016 году.

Наталия Орейро на гей-параде в Аргентине. Фото © Telegram / SHOT

Общественники назвали Орейро главным гей-символом Латинской Америки и подчеркнули, что знаменитости не место в России. Если активистам не удастся оставить известную актрису без гражданства, они будут настаивать хотя бы на привлечении её к административной ответственности по статье "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений", максимальное наказание по которой — штраф 200 тысяч рублей.