Долина сделала неожиданное признание о своём здоровье на концерте в Москве

Накануне, 5 декабря, народная артистка РФ Лариса Долина выступила на концерте в Московском международном Доме музыки, который был посвящён 50-летию её музыкальной карьеры. В ходе мероприятия она была вынуждена делать продолжительные паузы, уходя за кулисы, чем вызвала подозрения у зрителей. Оказалось, что артистка отходила к своему врачу, дежурившему у сцены.

"Вы, наверное, заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила всё-таки не отменять выступление. Хочу с вами посоветоваться. Скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?" — цитирует обращение певицы к зрителям во время концерта kp.ru.

Зрители поддержали исполнительницу бурными аплодисментами. Зарядившись энергией, Долина продолжила выступать, благополучно отработав два отделения.

После выступления артистка заявила, что больше не будет участвовать в мероприятиях до конца года. Она решила взять тайм-аут для отдыха и восстановления сил.