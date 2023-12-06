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6 декабря, 10:34

Долина сделала неожиданное признание о своём здоровье на концерте в Москве

Лариса Долина: Концерт в честь 50-летия карьеры мог не состояться из-за болезни

Накануне, 5 декабря, народная артистка РФ Лариса Долина выступила на концерте в Московском международном Доме музыки, который был посвящён 50-летию её музыкальной карьеры. В ходе мероприятия она была вынуждена делать продолжительные паузы, уходя за кулисы, чем вызвала подозрения у зрителей. Оказалось, что артистка отходила к своему врачу, дежурившему у сцены.

"Вы, наверное, заметили, что я себя не очень хорошо чувствую… Этот концерт мог не состояться. Накануне я заболела, но решила всё-таки не отменять выступление. Хочу с вами посоветоваться. Скажите честно, вы готовы ждать, пока я буду бегать за кулисы и врач будет заливать в меня лекарства?" — цитирует обращение певицы к зрителям во время концерта kp.ru.

Зрители поддержали исполнительницу бурными аплодисментами. Зарядившись энергией, Долина продолжила выступать, благополучно отработав два отделения.

После выступления артистка заявила, что больше не будет участвовать в мероприятиях до конца года. Она решила взять тайм-аут для отдыха и восстановления сил.

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Обложка ©

Михаил Терещенко / ТАСС

Ян Поланин
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