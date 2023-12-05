Пугачёвой стало плохо на шопинге в брендовом бутике на Кипре

Певице Алле Пугачёвой стало плохо в одном из магазинов Кипра. Об инциденте рассказал Алексей — посетитель мультибрендового бутика, который стал свидетелем шопинга Примадонны. Он отметил, что на покупки одежды знаменитость денег не жалела и оставила в магазине круглую сумму.

Покупатель рассказал, что знаменитость заметил ещё на улице, но не сразу понял, что перед ним Пугачёва. Он отметил, что вместо толпы охранников её сопровождали лишь водитель и помощница. Алексей раскрыл, что о самочувствии певицы узнал из её разговора с консультантом.

"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у неё ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно", — отметил Алексей в беседе с МК.ru.

Однако ситуация с деньгами у Примадонны обстоит намного лучше, чем со здоровьем. По словам Алексея, во время шопинга она не экономила и накупила одежды и обуви на 5 тысяч евро, а затем покинула магазин.