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5 декабря, 11:05

Пугачёвой стало плохо на шопинге в брендовом бутике на Кипре

<p>Алла Пугачёва. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов</p>

Алла Пугачёва. Обложка © Агентство "Москва" / Александр Авилов

Певице Алле Пугачёвой стало плохо в одном из магазинов Кипра. Об инциденте рассказал Алексей — посетитель мультибрендового бутика, который стал свидетелем шопинга Примадонны. Он отметил, что на покупки одежды знаменитость денег не жалела и оставила в магазине круглую сумму.

Покупатель рассказал, что знаменитость заметил ещё на улице, но не сразу понял, что перед ним Пугачёва. Он отметил, что вместо толпы охранников её сопровождали лишь водитель и помощница. Алексей раскрыл, что о самочувствии певицы узнал из её разговора с консультантом.

"Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. Она даже обувь была вынуждена покупать на размер больше, потому что в прежний уже не влезала. Хотя перемерила множество пар. Как я услышал, у неё ноги каждый день отекают. В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно", — отметил Алексей в беседе с МК.ru.

Однако ситуация с деньгами у Примадонны обстоит намного лучше, чем со здоровьем. По словам Алексея, во время шопинга она не экономила и накупила одежды и обуви на 5 тысяч евро, а затем покинула магазин.

Стало известно о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну

Стало известно о возможном переезде Пугачёвой с Кипра в другую страну

Напомним, Пугачёва уехала из России в Израиль вместе с семьёй после начала СВО. После обострения палестино-израильского конфликта она перебралась на Кипр. В начале ноября Пугачёва временно вернулась в Россию. Она посетила свой замок в деревне Грязь, выставленный на продажу, а также успела записать песни в студии в Твери. Затем артистка вновь покинула страну. Ранее Лайф сообщал, что Пугачёву с Галкиным* засняли на Кипре. Поклонники сразу заметили звёзд, начали снимать их на телефон и просить автографы.

* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.

Александра Мышляева
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