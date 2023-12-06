За деньги — да: Стало известно, за какую сумму Вера Брежнева споёт для россиян

Певица украинского происхождения Вера Брежнева совсем не против спеть на корпоративах для россиян, но концерт пройдёт за рубежом и обойдётся заказчикам в кругленькую сумму. Как выяснил Mash, за несколько месяцев цена вопроса для желающих услышать хиты экс-звезды "ВИА Гры" выросла до 50 тысяч евро, если слушатель прибыл из России и петь придётся на русском языке.