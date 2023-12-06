За деньги — да: Стало известно, за какую сумму Вера Брежнева споёт для россиян
Mash: Певица Вера Брежнева готова спеть для россиян за границей за 50 тысяч евро
Фото © VK.com / Вера Брежнева
Певица украинского происхождения Вера Брежнева совсем не против спеть на корпоративах для россиян, но концерт пройдёт за рубежом и обойдётся заказчикам в кругленькую сумму. Как выяснил Mash, за несколько месяцев цена вопроса для желающих услышать хиты экс-звезды "ВИА Гры" выросла до 50 тысяч евро, если слушатель прибыл из России и петь придётся на русском языке.
Но и это ещё не всё. Обязательным условием для выступления остаётся соблюдение технического райдера, что обойдётся заказчику в ещё 25 тысяч евро. Кстати, сам заказчик тоже тщательно изучается, а вот его пожелания по программе необязательны к выполнению.
Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе
К слову, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Они были вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода. А вот продюсер Алёна Красная заявила, что они расстались из-за политических разногласий.