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За деньги — да: Стало известно, за какую сумму Вера Брежнева споёт для россиян

Mash: Певица Вера Брежнева готова спеть для россиян за границей за 50 тысяч евро

6 декабря, 09:26
<p>Фото ©<a href="https://vk.com/vb?z=photo292243967_456240655/photo_feed292243967" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> VK.com / Вера Брежнева</a></p>

Фото © VK.com / Вера Брежнева

Певица украинского происхождения Вера Брежнева совсем не против спеть на корпоративах для россиян, но концерт пройдёт за рубежом и обойдётся заказчикам в кругленькую сумму. Как выяснил Mash, за несколько месяцев цена вопроса для желающих услышать хиты экс-звезды "ВИА Гры" выросла до 50 тысяч евро, если слушатель прибыл из России и петь придётся на русском языке.

Но и это ещё не всё. Обязательным условием для выступления остаётся соблюдение технического райдера, что обойдётся заказчику в ещё 25 тысяч евро. Кстати, сам заказчик тоже тщательно изучается, а вот его пожелания по программе необязательны к выполнению.

Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе

Личный контакт за 300 баксов: Разведёнка Вера Брежнева придумала, как стать миллионершей без Меладзе

К слову, недавно певица Вера Брежнева подтвердила слухи о разводе с Константином Меладзе. Они были вместе восемь лет, совместных детей у них нет. Уехавший из России продюсер продал шикарный особняк на Рублёвке за 350 миллионов рублей. Сама Вера Брежнева не стала раскрывать причину развода. А вот продюсер Алёна Красная заявила, что они расстались из-за политических разногласий.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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