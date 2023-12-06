Как годы испортили красавиц, которые в молодости гордо носили титул "Мисс Вселенная"

Рассмотрим, как выглядели и как изменялись победительницы престижного конкурса "Мисс Вселенная" на протяжении десятилетий. Посмотрим на фотографии, сделанные в годы их победы, и сравним их с последними снимками. Время оставило отпечаток на красоте и стиле этих прекрасных женщин, но кто принял этот удар с достоинством?

1970 год. Марисоль Маларет

Марисоль Маларет в 1970-м и 2016 году. Фото © Getty Images / Bettman / Gladys Vega

Марисоль Маларет стала первой победительницей конкурса "Мисс Вселенная" из своей страны — Пуэрто-Рико — в 1970 году. На момент победы ей было всего 19 лет, а прожила она до 73 лет, скончавшись только в весной 2023 года. Марисоль продолжала сниматься в кино и телесериалах, а также активно занималась благотворительностью.

1978 год. Маргарет Гардинер

Маргарет Гардинер в 1978-м и 2023 году. Фото © Getty Images / Albert L.Ortega / Fairfax Media Archives

Маргарет Гардинер из Южной Африки стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 1978 году. Всего 18 лет ей было на момент победы. Сегодня Маргарет 64 года, она продолжает работать в модельной индустрии, а также активно занимается благотворительностью, что, нужно признать, довольно популярно среди бывших "мисс Вселенных".

1983 год. Лорейн Даунс

Лорейн Даунс в 1983-м и 2018 году. Фото © Getty Images / Ron Galella / Michael Ng

Лорейн Даунс, представительница Новой Зеландии, покорила сердца жюри и стала "мисс Вселенная" в 1983 году. Красотке на тот момент было девятнадцать, а сегодня женщина радует нас своей красотой в возрасте 59 лет. Лорейн стала успешной не только в сфере фешен-индустрии, но и на телевидении.

1986 год. Барбара Паласиос

Тейде Барбара Паласиос в 1987-м и 2023 году. Фото © Getty Images / Ron Galella / Alexander Tamargo

Барбара Паласиос из Венесуэлы влюбила в себя весь мир, когда стала "мисс Вселенная" в 1986 году. Ей было 22 года на момент победы, а сейчас, когда ей 59 лет, она не ограничивается модельной индустрией. В списке интересов Барбары и бизнес, и писательское искусство, и телевидение… Да она даже стала проповедницей! Правильно говорят: талантливый человек талантлив во всём.

1987 год. Сесилия Болокко

Сесилия Болокко в 1987-м и 2018 году. Фото © Getty Images / Harry Langdon / Quique Kierszenbaum

Сесилия Болокко из Чили стала победительницей конкурса "Мисс Вселенная" в 1987 году. На момент победы ей было 22 года. Сейчас женщине 58 лет, но выглядит она всё так же шикарно, как и прежде. Актриса, фотомодель… Первая леди Аргентины… Кем только она не успела побывать!

1993 год. Даянара Торрес

Даянара Торрес в 1993-м и 2023 году. Фото © Getty Images / Manny Hernandez / Peter Bischoff

Даянара Торрес из Пуэрто-Рико стала "мисс Вселенная" в 1993 году, когда ей было всего 18 лет! Но уже тогда было понятно: у красотки великое будущее. Сейчас Даянаре 49 лет, а она всё так же работает моделью, выпускает книжки и снимается в фильмах.

1996 год. Алисия Мачадо

Алисия Мачадо в 1996-м и 2023 году. Фото © Getty Images / Manny Hernandez, © ТАСС / AP / Eric Draper