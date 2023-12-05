Нумерология: давая деньги в долг, избегайте этих чисел в сумме, а то обеднеете

Законы нумерологии просты, потому работают. Каждое число несёт в себе определённую энергетику, и для некоторых, например, противопоказано оказаться в сумме денег, которые собираетесь кому-то дать в долг. Какие это цифры и как их правильно определить — рассказываем.

Нумерологи уверены: большие суммы денег обладают сильным потенциалом и энергией. Нельзя пренебрегать этими знаниями, если хотите дать в долг, вложить или занять. Одна ошибка может повлиять на всю финансовую сферу. И есть несколько особо опасных чисел, которых стоит избегать.

Если у вас сумма с одной цифрой и множеством нулей, то определить значение по нумерологии просто — надо посмотреть расшифровку. В остальных случаях следует привести значение к одному простому числу путём сложения. Например, 1500 — это 1+5+0+0=15=1+5=6; 435 000 — это 4+3+5=12=1+2=3.

"Получившаяся у нас цифра 6 (а ещё 3 и 8) — это числа богатства. Если они выходят при расчёте, сумму благоприятно давать в долг. Также можно одолжить, когда итог составляет 4, 5 или 9 — это нейтральные числа", — рассказывает нумеролог Светлана Зайцева.

По словам эксперта, также существуют и "цифры бедности". Если они получились в общей сумме того количества денег, с которыми вы планируете взаимодействовать, то есть давать в долг, лучше отказаться от затеи. За это отвечают получившиеся 1, 2 и 7. И вот почему.

Значение в денежной нумерологии цифры 1

Что означает число 1 в нумерологии и почему нельзя давать деньги в долг, если вышла единица. Фото © Shutterstock

По словам специалиста, получившаяся единица не принесёт ничего хорошего. Это неденежное число — и ждать с ним доходов не стоит. Никакого положительного результата в итоге вы не получите. Поэтому сумму, при сложении которой получилась цифра 1, не надо давать и брать в долг, а также вкладывать во что-то.

Значение в денежной нумерологии цифры 2

В сумме вышла двойка? Рискуете обеднеть, если дадите деньги в долг с нумерологическим числом 2. Фото © Shutterstock

В разговоре с "Москвой 24" нумеролог Светлана Зайцева рассказала про второе число. По её словам, двойка — число бедности, пустых расходов и экономии. Важно знать, что цифра 2 также символизирует обман и воровство. Сумма денег, которую вы собираетесь одолжить с суммой общего знаменателя два, не несёт гарантии, что финансы вам вернут. К тому же, такие деньги могут принести беды и самому заёмщику.

Значение в денежной нумерологии цифры 7

Что в нумерологии означает цифра 7 и почему она считается числом бедности? Фото © Freepik