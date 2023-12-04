Мир и расцвет России: Шаман Коля раскрыл, что ждёт страну в 2024 году

Популярный в своё время шаман Коля (Николай Талеев) поделился своим взглядом на будущее России и мира в 2024 году. В беседе с сайтом MK.ru он рассказал, что сейчас живёт в Сибири, куда перебрался из Ненецкого автономного округа, и обрёл на новом месте благодать. Причём его духи всегда с ним.

Что касается наступающего года, то в нём решатся проблемы водных и земных знаков. По словам Коли, для знаков Земли 2024-й — год урожая, а для знаков Воздуха он связан с перемещениями. В то же время для огненных знаков он станет удачным, только если человек настроен на добро.

"В грядущем году огненные знаки будут более спокойны и не будут приносить людям столько проблем, сколько сейчас", — добавил собеседник издания.

А интересующая всех тема спецоперации на Украине, добавил шаман Коля, будет двигаться к миру. В то же время сама Россия и её экономика расцветут: будет развиваться производство и заработают "те заводы, о которых не вспоминали с советского времени". И всё — на радость людям, а наша страна расправит крылья, в том числе в части морских перевозок, увеличив товарооборот с соседями.

В мире же, указал Коля, люди будут "хвататься за голову", а их руки, которые сегодня всё хватают, отойдут на второй план. Население планеты оглянется и поймёт, что необходимо заниматься экологией и уделять больше внимания жизнеобеспечению.

Причём в мире сегодня, продолжил шаман Коля, больше зла, чем добра, — 60 на 40%. В борьбе с этим он призвал обратить внимание на экологию, жизнеобеспечение и рождаемость, а также понять, какие знаки нам подаёт сама Земля — катаклизмы, происходящие вокруг.

"А также обратить внимание, что сами континенты пришли в движение, пласты начинают подниматься", — добавил шаман.

Шаман Коля отметил, что Земля показывает человеку, что ему пора переосмыслить своё поведение, как когда-то нашим пещерным предкам, которые "противостояли динозаврам своими дубинками и луками со стрелами".