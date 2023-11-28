Наличие этих 5 признаков доказывает, что вы обладаете экстрасенсорными способностями

Как правило, под словом "экстрасенс" люди привыкли подразумевать супергероя, обладающего экстраординарными способностями: видеть будущее, влиять на других людей, возвращать потерянные вещи, искать пропавших, проводить мистические ритуалы, беседовать с усопшими… и многое, многое другое. Что же из этого правда, а что мистические сказки?

На самом деле экстрасенсорный дар — это способность к чувствованию тонкого плана, ещё это можно назвать сверхчувствительностью. Интуиция — базовый уровень этой способности и присутствует у большинства людей в мире. Какие признаки говорят о том, что экстрасенсорные способности есть и у вас?

1. У вас хорошо развита эмпатия

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Говоря простыми словами, вы хорошо чувствуете людей. И порой им даже необязательно говорить о чём-то вслух — вы уже чувствуете настроение, характер, поведение человека.

Вы буквально предугадываете дальнейший контекст общения и в большинстве случаев бываете правы Варвара Митрофанова Экстрасенс, энергопрактик

Энергопрактик продолжает, говоря, что те, кто наделён особенно сильным даром, могут чувствовать атмосферу в коллективе, семье или в незнакомом помещении. Например, то, как люди общаются друг с другом, какие отношения их связывают? "Случается, что знаете, что сейчас скажет человек! Его фраза будто возникает у вас в голове за секунду до произнесения. Или человек, о котором вы подумали, проявляет себя сразу после этого: звонит или приходит совершенно неожиданно", — рассказывает Лайфу эксперт.

2. Вам снятся вещие сны

Вы всегда знаете, что есть просто сон, а есть тот, что обязательно сбудется, — и можете их отличать. Иногда приснившееся предсказывает событие точь-в-точь, а иногда может быть и метафорическим посланием. Возможно, вы даже умеете управлять своими сновидениями или путешествовать в них.

3. Вам известен феномен дежавю и хорошо развита интуиция

Когда внезапно вас посещает видение или воспоминание наяву и через некоторое время оно сбывается Варвара Митрофанова Экстрасенс, энергопрактик

4. Вы видите знаки и подсказки судьбы, а интуиция служит верой и правдой

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"В какой-то момент вы понимаете, что сегодня лучше не садиться за руль, а прогуляться пешком. И уже через час вы узнаете о страшном заторе из-за аварии на дороге", — приводит пример экстрасенсорных способностей экстрасенс Варвара Митрофанова. Ещё одним признаком будет склонность к спонтанным озарениям — когда словно из ниоткуда возникает мысль, идея или ответ на ваш вопрос.

5. Вы обладаете сильной энергетикой

Как это проявляется? Возможно, в вашем присутствии ломается техника, взрываются лампочки, падают предметы, бьётся посуда (особенно когда вы "не в настроении") Варвара Митрофанова Экстрасенс, энергопрактик

Зато, когда настрой позитивный, к вам тянутся люди и животные, проявляют интерес маленькие дети и стараются остаться рядом с вами подольше. А возможно, вы замечали, что ваше прикосновение способно вылечить чужую боль или исполнить заветное желание. По словам энергопрактика, такие люди находятся под особой защитой. Кажется, что их берегут от лишних неприятностей и напастей.