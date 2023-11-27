Власти Шотландии отказались реабилитировать казнённых в XVI веке ведьм 6920 6920 Обложка © Unsplash

Власти Шотландии отказались принимать закон о реабилитации женщин, казнённых в XVI–XVIII веках по обвинению в колдовстве. Об этом пишет газета The Times.

"У министров нет законодательных планов в этой области", — заявил изданию официальный представитель шотландского правительства.

Акт о колдовстве действовал в Шотландии с 1563 по 1736 год. За это время обвинили в чародействе, пытали и казнили около четырёх тысяч женщин Unsplash

Газета уточняет, что вопрос о реабилитации жертв охоты на ведьм подняли в Шотландии в 2022 году. Это предложение поддержало в том числе правительство Шотландии во главе с первым министром Николой Стерджен. Однако Хамза Юсаф, который пришёл на смену Стерджен, не интересуется этим вопросом. Кроме того, шотландские власти опасаются, что такой закон послал бы неправильный сигнал избирателям о приоритетах правительства на фоне экономических трудностей.

Охота на ведьм получила невиданный размах с XV по XVII век. Салемский процесс проходил с 1692 по 1693 год и стал апофеозом этой всемирной кампании. На виселицу отправляли всех, кто вписывался в образ колдуньи. Лайф публиковал восемь признаков, которые позволили бы сжечь вас на костре в 1692 году как ведьму.

Авторы Александра Вишнякова