Неделя до ретроградного Меркурия 13 декабря 2023: Что важно успеть сделать всем знакам зодиака

Меньше всего в предновогодней кутерьме хочется занимать свои мысли чем-то неприятным. Но этого, кажется, не избежать, ведь на подходе последний в 2023 году "тот самый ужасный период".

Ретроградный Меркурий наступит в середине декабря. Это астрологический термин, описывающий время, когда в оптической иллюзии кажется, что планета движется задом наперёд относительно Земли. В этот раз ретроградить Меркурий будет с 13 декабря 2023 года по 2 января 2024-го.

Чем опасен ретроградный Меркурий

Чем опасен ретроградный Меркурий с 13 декабря 2023-го по 2 января 2024-го. Фото © Shutterstock

Верящие в эзотерику и астрологию люди считают, что в момент обратного движения Меркурия могут возникать проблемы с коммуникацией, техникой, почтой, путешествиями и другими делами. Некоторые боятся этого периода, так как считают, что он может принести с собой неудачи и препятствия. Однако многие астрологи утверждают, что ретроградный Меркурий может быть полезным для переосмысления и корректировки планов и целей.

Некоторые люди всё же уверены, что перед ретроградным Меркурием нужно успеть закончить незавершённые дела, подписать важные документы, сделать резервные копии самых нужных файлов на компьютере, проверить технику и оборудование на неисправность, а также запланировать путешествия и поездки.

Ретроградный Меркурий 2023 — что нужно сделать знакам зодиака до 13 декабря

Знаки зодиака и ретроградный Меркурий 2023 — что нужно сделать. Фото © Shutterstock

Представитель каждого из 12 знаков зодиака имеет свои задачи, которые нужно выполнить до наступления ретроградного Меркурия 13 декабря. В целом в этот период стоит обратить внимание на коммуникацию с окружающими, избегать конфликтов и не принимать важных решений наспех. Но расскажем подробнее про всех представителей зодиакального круга.

Знак зодиака Овен. До наступления ретроградного Меркурия 13 декабря Овнам важно уделить внимание своим финансовым делам. Проверьте все расходы и доходы, а также проанализируйте цели и планы. Лучше перед Новым годом сильно не тратиться.

Знак зодиака Телец. Представителям этого созвездия за неделю до ретроградности Меркурия нужно заняться здоровьем, посетить врача для профилактического осмотра, а также обратить внимание на свои психологические проблемы, если такие есть.

Знак зодиака Близнецы. До наступления 13 декабря вам нужно обновить свой гардероб и изменить имидж. Потому что в период ретроградности воплощение этих намерений выйдет с самым неудачным результатом. Также Близнецам стоит проверить все документы и контракты, связанные с работой.

Знаки зодиака Близнецы и Рак — как подготовиться к ретроградному Меркурию? Фото © Shutterstock

Знак зодиака Рак. Если не хотите, чтобы в романтике наступила чёрная полоса, которая закончится только в 2024 году, до наступления ретроградного Меркурия стоит уделить внимание личной жизни и отношениям. Ракам важно проанализировать свои эмоции и чувства.

Знак зодиака Лев. До наступления 13 декабря нужно проверить технику и оборудование на работоспособность, а также заняться своими творческими проектами и развитием личных навыков.

Знак зодиака Дева. Чтобы не отхватить горстку неудач, Девам до ретроградного Меркурия 13 декабря стоит обратить внимание на карьеру и профессиональные цели, а также проверить все документы, связанные с работой.

Знак зодиака Весы. Очень важно до дня икс успеть обновить домашний интерьер или заняться ремонтом. Вы знаете слабые места, откладывать проблемы больше нельзя, иначе в период ретроградного Меркурия в декабре они станут катализаторами больших бед.

Знаки зодиака Весы и Скорпион — как пережить ретроградный Меркурий 13 декабря. Фото © Shutterstock

Знак зодиака Скорпион. Представителям этого созвездия стоит проанализировать свои финансовые цели и планы, а также проверить всю документацию, связанную с деньгами. Восстановить утраченное и сделать копии нового.

Знак зодиака Стрелец. До наступления ретроградного Меркурия представителям этого огненного знака зодиака нужно заняться личными проектами, а также обратить внимание на отношения с коллегами. Если этого не сделать, то после 13 декабря вас могут предать.

Знак зодиака Козерог. Вам тоже стоит обновить свой гардероб и изменить имидж. Любые обновления внешности после 13 декабря в период ретроградности притянут негатив и неудачи.

Знак зодиака Водолей. Представителям этого знака зодиака до наступления ретроградного Меркурия 13 декабря нужно обратить внимание на свои отношения с близкими людьми. В оставшуюся неделю решите все проблемы. Иначе потом наступит чёрная полоса, которая только усугубит конфликты.

Знаки зодиака Водолей и Рыбы — что нужно успеть сделать до 13 декабря и ретроградного Меркурия? Фото © Shutterstock