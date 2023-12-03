Почему советские женщины в свои 40 лет напоминали пенсионерок, а мы с годами молодеем Оглавление Отпечаток тяжёлого труда Невостребованность красавиц в СССР Неблагоприятные условия для красоты и здоровья Отсутствие качественной косметики Да, в СССР не было профессиональной косметики и доступной эстетической медицины, но основной проблемой "взрослого" вида женщин было вовсе не это! Лайф разгадал очередные тайны СССР. 48003 48003 Обложка © ТАСС / Олег Сизов

Наверняка многие из вас, взглянув на старые советские фотографии и фильмы, замечали, насколько старше выглядели люди тогда, чем мы сейчас. Женщинам в СССР приходилось придумывать различные бьютихаки, чтобы выглядеть хорошо. Но всё же было много вещей, которые отнимали у них молодость. Почему же дамы Союза выглядели старше своего возраста?

Отпечаток тяжёлого труда

Почему в СССР люди выглядели старше своего возраста. Фото © ТАСС / Борис Клипиницер

Сразу после Второй мировой войны Советский Союз столкнулся с огромным вызовом по восстановлению экономики и обеспечению населения продовольствием и трудовыми ресурсами. На протяжении всего XX века советские девушки занимались тяжёлым ручным трудом наравне с мужчинами в условиях нехватки рабочей силы. "Освобождение" женщин превратилось в их эксплуатацию ради нужд страны.

Они работали на стройках, лесоповалах, в колхозах и водили трактор — в общем, выполняли работу, которая порой не соответствовала их физическим возможностям. Дополнительная нагрузка и ответственность сказывались на их внешности — и на их лицах отпечатались все тяжести этого периода в виде ожогов, шрамов и последствий от травм. Организм быстро изнашивался, кожа портилась и теряла природный цвет.

Психологическое состояние женщины тоже прямо влияет на её внешность, поэтому различные зажимы и раздражение были видны на советских девушках и приводили к более быстрому старению.

Невостребованность красавиц в СССР

Что повлияло на стремительное старение советской женщины. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Конечно, в СССР не было культа красоты и сохранения молодости — это считалось пережитком капиталистического мира. В советское время мужчины ценили другие качества у женщин, это было связано с влиянием советской культуры и идеологии. Некоторые из них были важнее, чем внешность.

Акцент в советском обществе делался на значимости труда и коллективизма. Женщины, которые активно трудились и вносили свой вклад в строительство социализма, ценились гораздо больше, чем красавицы. Советская дама должна была быть партнёром, надёжной соратницей, способной принимать собственные решения и вести по-советски активный образ жизни.

Неблагоприятные условия для красоты и здоровья

Женщины в СССР быстро старились из-за плохого качества жизни. Фото © ТАСС

Не менее важную роль играл и ежедневный рацион девушек, а точнее, его скудность и зависимость от места жительства и смены сезонов. В СССР также были дефицит продуктов и нехватка витаминов. Мясо, молоко, яйца и другие продукты были редкими на обеденном столе.

Повальное большинство жителей СССР ели свежие фрукты и овощи только летом и в начале осени, когда могли вырастить их на своих участках или купить на местных рынках. Да и то, если жили в южных местах с благоприятными условиями для садоводства. А вот жителям Урала, например, или северных селений порой доводилось есть мандарины или виноград только по праздникам — и то, если у семьи были на это деньги.

Отсутствие качественной косметики

Найден ответ, почему женщины в СССР выглядели намного старше своих лет. Фото © ТАСС / Альберт Пушкарев

Отсутствие или дефицит косметики также становились причиной разницы во внешности. Уходовые продукты в СССР были в основном медицинские: назначались врачами и продавались в аптеках. Импортные средства по уходу привозились только в маленьком количестве и были доступны лишь обеспеченным женщинам. Поэтому приходилось пользоваться тем, что можно было легко приобрести в магазине. Из-за такой дешёвой косметики с плохим составом у женщин возникали сухость на коже, покраснения и различные высыпания.

Косметологических процедур практически не было, если только в крупных городах, и то не всегда, к тому же стоило такое удовольствие уйму денег. Это побуждало женщин ухаживать за собой в домашних условиях, применяя народные средства. Иногда они помогали, а иногда вызывали акне и ранние морщины. Сейчас же многие девушки пользуются услугами мастеров ногтевого сервиса, косметологов, стилистов и бровистов — вот вам и все секреты.

Авторы Виктория Дитрих