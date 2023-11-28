7 продуктов из СССР, которые для нас норма, а в остальном мире о таких чудесах и не слыхивали
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Эти продукты, ставшие неотъемлемой частью советской культуры, остаются тайнами для остального мира. Осторожно, материал со вкусом и запахом из детства.
Эти продукты из СССР обожают все нынешние россияне, а иностранцы про них и не в курсе. Обложка © ТАСС / Александр Овчинников
Собрали список продуктов, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры и повседневной жизни. Они, казалось бы, обычные и привычные, но в остальном мире о них мало кто слышал. А если и слышали, то единицы пробовали. Давайте заглянем в прошлое и вспомним эти неповторимые чудеса советской эпохи.
1. Советский гематоген
Продукты, которые стали гордостью советской нации. Фото © Shutterstock
Гематоген, когда-то созданный в Швейцарии в конце XIX века, стал частью нашей советской истории. Изначально это была микстура из бычьей крови и яичного желтка, которая использовалась в качестве лекарства для повышения уровня гемоглобина во время Великой Отечественной войны. Позже рецептуру превратили в батончик для детей. В период дефицита мяса гематоген стал доступным способом компенсировать недостаток железа в организме. Кто бы мог подумать, что сладость из бычьей крови станет настолько популярной и полюбится многим поколениям!
2. Кисель в брикетах
Забытые сокровища: продукты, которые сделали советскую эпоху особенной. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин
Кисель — одно из самых популярных блюд в нашей культуре. В советские времена он был доступен в виде сухого брикета, который можно было приготовить всего за 12 минут. Этот полуфабрикат также использовали в армии, а затем он завоевал сердца и… желудки обычных граждан. Многие детишки даже просто грызли эти кисельные брикеты, несмотря на опасения взрослых.
3. "Байкал" в СССР: газировка на основе трав
Загадочные продукты времён СССР, о которых мир не знает. Фото © ТАСС / Виталий Созинов
Напиток "Байкал", созданный в 1973 году, стал открытием для нашей страны. Этот прохладительный напиток на основе лечебных трав был своеобразным аналогом знаменитой "Пепси-колы". За своим незабываемым вкусом и тонким ароматом он ничем не походил на другие газировки. Изначально газировку делали на основе зверобоя, но позднее рецептуру изменили и добавили экстракт боярышника и рябины. Независимо от состава, "Байкал" стал символом нашей страны.
4. Знаменитая советская кабачковая икра
7 чудес советской эпохи: продукты, которые мы любим до сих пор. Фото © Shutterstock
Икра кабачковая — это находка для любителей консервированных овощей. Введённая в производство в 1930-х годах она была популярна среди граждан, пока не произошла вспышка ботулизма, вызванная нарушением технологии производства. Но благодаря упорству и любви к этому деликатесу икра кабачковая была "реабилитирована". Даже спустя десятилетия как приятно намазать пасту на ломоть чёрного хлеба…
5. Берёзовый сок
История на вкус: популярные и любимые всеми продукты СССР. Фото © Shutterstock
Берёзовый сок — это природный напиток, который можно найти только в России. В отличие от других стран, где его собирают, мы добились промышленного производства "древесного" сока. Этот натуральный и полезный продукт всегда был доступным и, в общем-то, недорогим — неудивительно, что многие его полюбили.
6. Паста "Океан" из СССР
Необычные и привычные: продукты, которые стали символами советской культуры. Фото © interdoka.ru
Во времена активного промысла криля в Антарктике советские кулинары нашли способ использовать его в пищевой промышленности. После нескольких экспериментов была создана паста "Океан", ставшая популярной среди советских граждан. Первоначально она использовалась в приготовления соусов и намазок для бутербродов. Впоследствии появилась новая версия пасты — "Коралл" — с творогом и сливочным маслом.
7. Советские творожные сырки
Уникальные продукты советской эпохи, о которых остальной мир не слыхивал. Фото © Shutterstock
Творожные сырки сейчас любят и современные российские детишки… Ровно как когда-то их родители! Творог, который считается полезным продуктом, был превращён в нежное лакомство, покрытое шоколадной глазурью. Советские дети обожали эти сырки. С годами ассортимент расширился, и теперь мы можем наслаждаться множеством вкусов: ягодные, ореховые, карамельные и многие другие.
Эти продукты — настоящие символы нашей страны, которые стали неотъемлемой частью повседневности. Они наполнены историей и советской культурой. Независимо от того, насколько эти лакомства привычны для нас, в остальной части мира о них знают мало или даже ничего. Давайте ценить эту уникальность!