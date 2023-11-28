7 продуктов из СССР, которые для нас норма, а в остальном мире о таких чудесах и не слыхивали Оглавление 1. Советский гематоген 2. Кисель в брикетах 3. "Байкал" в СССР: газировка на основе трав 4. Знаменитая советская кабачковая икра 5. Берёзовый сок 6. Паста "Океан" из СССР 7. Советские творожные сырки Эти продукты, ставшие неотъемлемой частью советской культуры, остаются тайнами для остального мира. Осторожно, материал со вкусом и запахом из детства. 69784 69784 Эти продукты из СССР обожают все нынешние россияне, а иностранцы про них и не в курсе. Обложка © ТАСС / Александр Овчинников

Собрали список продуктов, которые стали неотъемлемой частью нашей культуры и повседневной жизни. Они, казалось бы, обычные и привычные, но в остальном мире о них мало кто слышал. А если и слышали, то единицы пробовали. Давайте заглянем в прошлое и вспомним эти неповторимые чудеса советской эпохи.

1. Советский гематоген

Продукты, которые стали гордостью советской нации. Фото © Shutterstock

Гематоген, когда-то созданный в Швейцарии в конце XIX века, стал частью нашей советской истории. Изначально это была микстура из бычьей крови и яичного желтка, которая использовалась в качестве лекарства для повышения уровня гемоглобина во время Великой Отечественной войны. Позже рецептуру превратили в батончик для детей. В период дефицита мяса гематоген стал доступным способом компенсировать недостаток железа в организме. Кто бы мог подумать, что сладость из бычьей крови станет настолько популярной и полюбится многим поколениям!

2. Кисель в брикетах

Забытые сокровища: продукты, которые сделали советскую эпоху особенной. Фото © ТАСС / Геннадий Хамельянин

Кисель — одно из самых популярных блюд в нашей культуре. В советские времена он был доступен в виде сухого брикета, который можно было приготовить всего за 12 минут. Этот полуфабрикат также использовали в армии, а затем он завоевал сердца и… желудки обычных граждан. Многие детишки даже просто грызли эти кисельные брикеты, несмотря на опасения взрослых.

3. "Байкал" в СССР: газировка на основе трав

Загадочные продукты времён СССР, о которых мир не знает. Фото © ТАСС / Виталий Созинов

Напиток "Байкал", созданный в 1973 году, стал открытием для нашей страны. Этот прохладительный напиток на основе лечебных трав был своеобразным аналогом знаменитой "Пепси-колы". За своим незабываемым вкусом и тонким ароматом он ничем не походил на другие газировки. Изначально газировку делали на основе зверобоя, но позднее рецептуру изменили и добавили экстракт боярышника и рябины. Независимо от состава, "Байкал" стал символом нашей страны.

4. Знаменитая советская кабачковая икра

7 чудес советской эпохи: продукты, которые мы любим до сих пор. Фото © Shutterstock

Икра кабачковая — это находка для любителей консервированных овощей. Введённая в производство в 1930-х годах она была популярна среди граждан, пока не произошла вспышка ботулизма, вызванная нарушением технологии производства. Но благодаря упорству и любви к этому деликатесу икра кабачковая была "реабилитирована". Даже спустя десятилетия как приятно намазать пасту на ломоть чёрного хлеба…

5. Берёзовый сок

История на вкус: популярные и любимые всеми продукты СССР. Фото © Shutterstock

Берёзовый сок — это природный напиток, который можно найти только в России. В отличие от других стран, где его собирают, мы добились промышленного производства "древесного" сока. Этот натуральный и полезный продукт всегда был доступным и, в общем-то, недорогим — неудивительно, что многие его полюбили.

6. Паста "Океан" из СССР

Необычные и привычные: продукты, которые стали символами советской культуры. Фото © interdoka.ru

Во времена активного промысла криля в Антарктике советские кулинары нашли способ использовать его в пищевой промышленности. После нескольких экспериментов была создана паста "Океан", ставшая популярной среди советских граждан. Первоначально она использовалась в приготовления соусов и намазок для бутербродов. Впоследствии появилась новая версия пасты — "Коралл" — с творогом и сливочным маслом.

7. Советские творожные сырки

Уникальные продукты советской эпохи, о которых остальной мир не слыхивал. Фото © Shutterstock

Творожные сырки сейчас любят и современные российские детишки… Ровно как когда-то их родители! Творог, который считается полезным продуктом, был превращён в нежное лакомство, покрытое шоколадной глазурью. Советские дети обожали эти сырки. С годами ассортимент расширился, и теперь мы можем наслаждаться множеством вкусов: ягодные, ореховые, карамельные и многие другие.

Эти продукты — настоящие символы нашей страны, которые стали неотъемлемой частью повседневности. Они наполнены историей и советской культурой. Независимо от того, насколько эти лакомства привычны для нас, в остальной части мира о них знают мало или даже ничего. Давайте ценить эту уникальность!

Авторы Сергей Трофимов