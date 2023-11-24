7 модных трендов родом из СССР, которые актуальны по сей день Оглавление 1. Джинсы с высокой посадкой 2. Платье-рубашка 3. Вязаный жилет 4. Жакет с подплечниками 5. Косынка 6. Платья с цветочным принтом 7. Стёганая куртка Если в шкафу у вас до сих пор лежит одежда из СССР, может быть, пришла пора пустить её в дело? Вместе с модельером и дизайнером Назом Маером Лайф рассказывает о 7 трендах из прошлого, которые актуальны и сейчас. 15654 15654 Кадр © "Влюблён по собственному желанию". Режиссёр Сергей Микаэлян, сценарист Александр Васинский / Kinopoisk.ru, © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk.ru, © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Мода — сфера изменчивая, но цикличная. Старые тенденции могут внезапно воскреснуть и стать актуальными снова. Часто мы ориентируемся на западные тренды, забывая о том, что и в нашей родной стране, СССР, было множество отличных модных решений. И, уверяет модельер и дизайнер Наз Маер, некоторые из них не теряют своей популярности и сейчас. Рассказываем, что это за тренды.

1. Джинсы с высокой посадкой

Тренды из СССР, которые можно воплотить в своём образе. Кадр © "Влюблён по собственному желанию". Режиссёр Сергей Микаэлян, сценаристы Сергей Микаэлян, Александр Васинский / Kinopoisk.ru

В 80-е годы женщины охотились за джинсами с высокой посадкой и прямым кроем. Они были великим дефицитом и считались невероятно модными. Сегодня, в 2023 году, эти джинсы по-прежнему на пике моды. Они комфортные, стильные и универсальные: можно сочетать с самыми разнообразными образами. Неудивительно, что они стали неотъемлемой частью гардероба многих модниц.

2. Платье-рубашка

Одежда с душой СССР: модные решения, которые пережили десятилетия. Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

Знаменитое платье-рубашка бежевого цвета, которое носила Надя из известного советского фильма "Ирония судьбы", сегодня популярно у всех, кто следит за модными тенденциями. Это платье хоть и претерпело незначительные изменения в фасоне и цветовой гамме, но остаётся стильным и элегантным вариантом для создания наряда на любой случай. Благодаря своей универсальности оно подходит как для повседневного образа, так и для особого мероприятия.

3. Вязаный жилет

Мода с историческим наследием: тренды, которые продолжают вдохновлять. Фото © ТАСС / Владимир Казанцев

Вязаный жилет — это вещь, которая никогда не выйдет из моды. Он идеально дополняет осенне-зимний образ, подходит к водолазке и расклёшенным брюкам.

Самые экстравагантные особы носят жилеты на голое тело в более тёплое время года, введя в модный оборот новый тренд. Очевидно, что без этого неотъемлемого атрибута в женском гардеробе никак не обойтись Наз Маер Модельер, дизайнер

4. Жакет с подплечниками

Модные тренды из СССР, которые стоит включить в свой гардероб. Фото © ТАСС / Александр Чумичев

В советское время жакеты и кофты с подплечниками были очень популярны. Каждая девушка и женщина того времени мечтала заполучить в свой гардероб подобную вещь. Ну и в 2023 году модели с объёмными плечами остаются в тренде. Подиумы полны интересных вариаций — начиная от пиджаков и заканчивая платьями. Жакет с подплечниками станет стильным и уникальным элементом вашего образа. Он придаёт силу и уверенность, делает силуэт выразительным и запоминающимся.

5. Косынка

От СССР до современности: модные решения, которые не теряют своей популярности. Фото © ТАСС / Владимир Саяпин

В СССР косынки носили все женщины не только для защиты от солнца, но и потому, что это было модно. Сегодня платки украшают не только голову, но и шею, сумки, их активно носят даже знаменитости, чтобы создать непринуждённый образ. Косынка — это прекрасный аксессуар, который добавляет изысканности и романтичности любому наряду. Благодаря широкому выбору цветов и узоров каждая женщина может подобрать платок под свой стиль.

6. Платья с цветочным принтом

Историческая мода: тренды прошлого, актуальные сегодня. Кадр © "Ирония судьбы, или С лёгким паром!". Режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk.ru

В СССР платья в мелкий цветочек считались одними из самых модных. Пусть некоторое время они казались "бабушкиными", но сегодня этот тренд снова вернулся в моду. Модели с цветочным принтом идеальны для создания нежного и романтического образа, они отлично сочетаются с другими элементами гардероба, будь то джинсовые куртки, прямые пиджаки или даже пуховики.

7. Стёганая куртка

7 трендов из СССР, которые вернулись в моду. Кадр © "Любовь и голуби". Режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин / Kinopoisk.ru

Стёганые куртки родом из СССР тоже до сих пор популярны. Особенно в осенне-весенний период. Они не только защищают от холода, но и добавляют шарма и элегантности. "Особенным спросом пользуются винтажные варианты с отложным воротничком, но и с обновлёнными решениями тоже легко создать стильный и интересный лук", — делится Наз Маер.

Очевидно, что мода родом из СССР продолжает вдохновлять дизайнеров и модниц по всему миру. Эти семь трендов, которые актуальны по сей день, являются ярким примером того, как модные решения из прошлого могут отлично работать и в гардеробе современной модницы. Смело создавайте стильные и запоминающиеся образы, вдохновлённые модой СССР. Уже можно!