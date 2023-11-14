10 архивных фото, доказывающих, что байкеры в СССР были, и ещё какие!
Молодёжь сейчас думает, словно в СССР всё было образцово-показательное. Но мы-то знаем, что бунтарей хватало и в то время! Собрали 10 кадров с советскими мотоциклистами, которые могут дать прикурить и современным байкерам.
О Советском Союзе есть много мифов и стереотипов, что жизнь там была строго регламентирована и лишена индивидуальности. Однако, как мы знаем, даже то время не было лишено бунтарей и людей, стремившихся к свободе самовыражения. Фотографии, собранные нами, показывают, что байкеры в СССР были не менее стильными и свободолюбивыми, чем современные мотоциклисты.
Июль 1989 г. Калининская область. Молодые жители села Еськи.
Архивные фото: байкеры Советского Союза в действии. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Александр Овчинников
Январь 1986 г. СССР. Москва. Участники и зрители мотоциклетного кросса на приз газеты "Вечерняя Москва" на одном из участков дистанции в музее-заповеднике "Коломенское".
Байкерская культура СССР. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров
Ноябрь 1983 г. Герой Социалистического Труда, строитель Байкало-Амурской магистрали Леонид Казаков с детворой посёлка Звёздный.
Советские байкеры: индивидуальность и стиль в прошлом. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко
Август 1978 г. Киргизская ССР. Поездка на озеро Иссык-Куль на мотороллере "Вятка".
Мотоциклы и байкеры в СССР: архивные снимки. Фото © ТАСС / Николай Жиганов, Вадим Коротаев
Март 1975 г. СССР. Азербайджанская ССР. Сумгаит. Член сборной команды СССР по мотокроссу, победитель в классе машин "250", армеец из Москвы Александр Овчинников во время прохождения трассы.
История советских байкеров: фотографии и истории. Фото © ТАСС / Яшар Халилов
Июнь 1971 г. Удмуртская ССР. Ижевск. Мастер спорта СССР Владимир Вахренев с мотоциклом для шоссейно-кольцевых гонок ИЖ-III-11.
Мотоциклисты СССР: страсть к свободе и приключениям. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев
Июнь 1964 г. Мотоциклисты на стадионе.
Байкерская культура в Советском Союзе: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС / Степан Курунин
Январь 1960 г. Москва. Советские гонщики Георгий Плешаков и Анатолий Егоров (слева направо) во время гонок мотоциклистов по льду за "Приз сильнейших" на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. Г. Плешаков стал победителем гонок.
Бунтари на двух колёсах: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский
Июнь 1958 г. Мотоциклист на берегу водоёма.
Мотоциклисты в Советском Союзе: стиль и свобода. Фото © Фотохроника ТАСС
Ноябрь 1944 г. Мотоциклисты поручика Р.И. Прахла 1-го Чехословацкого армейского корпуса по пути на задание во время Великой Отечественной войны.
Архивные фото: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Ефим Копыт
Эти архивные фотографии являются свидетельством того, что даже в далёкие годы Советского Союза были люди, которые находили способы выразить свою индивидуальность и страсть к мотоциклам. Они доказывают, что дух свободы и приключений всегда будет жить в сердцах настоящих байкеров, вне зависимости от времени и места.
ТАСС / Валерий Зуфаров