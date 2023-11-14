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14 ноября, 06:00

10 архивных фото, доказывающих, что байкеры в СССР были, и ещё какие!

Молодёжь сейчас думает, словно в СССР всё было образцово-показательное. Но мы-то знаем, что бунтарей хватало и в то время! Собрали 10 кадров с советскими мотоциклистами, которые могут дать прикурить и современным байкерам.

О Советском Союзе есть много мифов и стереотипов, что жизнь там была строго регламентирована и лишена индивидуальности. Однако, как мы знаем, даже то время не было лишено бунтарей и людей, стремившихся к свободе самовыражения. Фотографии, собранные нами, показывают, что байкеры в СССР были не менее стильными и свободолюбивыми, чем современные мотоциклисты.

Июль 1989 г. Калининская область. Молодые жители села Еськи.

Архивные фото: байкеры Советского Союза в действии. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Александр Овчинников

Архивные фото: байкеры Советского Союза в действии. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Александр Овчинников

Январь 1986 г. СССР. Москва. Участники и зрители мотоциклетного кросса на приз газеты "Вечерняя Москва" на одном из участков дистанции в музее-заповеднике "Коломенское".

Байкерская культура СССР. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Байкерская культура СССР. Фото © ТАСС / Валерий Зуфаров

Ноябрь 1983 г. Герой Социалистического Труда, строитель Байкало-Амурской магистрали Леонид Казаков с детворой посёлка Звёздный.

Советские байкеры: индивидуальность и стиль в прошлом. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Советские байкеры: индивидуальность и стиль в прошлом. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Август 1978 г. Киргизская ССР. Поездка на озеро Иссык-Куль на мотороллере "Вятка".

Мотоциклы и байкеры в СССР: архивные снимки. Фото © ТАСС / Николай Жиганов, Вадим Коротаев

Мотоциклы и байкеры в СССР: архивные снимки. Фото © ТАСС / Николай Жиганов, Вадим Коротаев

Март 1975 г. СССР. Азербайджанская ССР. Сумгаит. Член сборной команды СССР по мотокроссу, победитель в классе машин "250", армеец из Москвы Александр Овчинников во время прохождения трассы.

История советских байкеров: фотографии и истории. Фото © ТАСС / Яшар Халилов

История советских байкеров: фотографии и истории. Фото © ТАСС / Яшар Халилов

Июнь 1971 г. Удмуртская ССР. Ижевск. Мастер спорта СССР Владимир Вахренев с мотоциклом для шоссейно-кольцевых гонок ИЖ-III-11.

Мотоциклисты СССР: страсть к свободе и приключениям. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Мотоциклисты СССР: страсть к свободе и приключениям. Фото © ТАСС / Евгений Загуляев

Июнь 1964 г. Мотоциклисты на стадионе.

Байкерская культура в Советском Союзе: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС / Степан Курунин

Байкерская культура в Советском Союзе: взгляд в прошлое. Фото © ТАСС / Степан Курунин

Январь 1960 г. Москва. Советские гонщики Георгий Плешаков и Анатолий Егоров (слева направо) во время гонок мотоциклистов по льду за "Приз сильнейших" на Центральном стадионе имени В.И. Ленина. Г. Плешаков стал победителем гонок.

Бунтари на двух колёсах: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Бунтари на двух колёсах: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Сергей Преображенский

Июнь 1958 г. Мотоциклист на берегу водоёма.

Мотоциклисты в Советском Союзе: стиль и свобода. Фото © Фотохроника ТАСС

Мотоциклисты в Советском Союзе: стиль и свобода. Фото © Фотохроника ТАСС

Ноябрь 1944 г. Мотоциклисты поручика Р.И. Прахла 1-го Чехословацкого армейского корпуса по пути на задание во время Великой Отечественной войны.

Архивные фото: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Ефим Копыт

Архивные фото: байкеры в СССР. Фото © ТАСС / Ефим Копыт

Эти архивные фотографии являются свидетельством того, что даже в далёкие годы Советского Союза были люди, которые находили способы выразить свою индивидуальность и страсть к мотоциклам. Они доказывают, что дух свободы и приключений всегда будет жить в сердцах настоящих байкеров, вне зависимости от времени и места.

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

10 фото из советских коммуналок, глядя на которые вы провалитесь в свою молодость

Обложка ©

ТАСС / Валерий Зуфаров

Сергей Трофимов
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