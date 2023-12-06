За всё платишь сама: 6 привычек, с головой выдающих мужчину-скупердяя

Скупость — это одно из проявлений крайней формы эгоизма и неуверенности в себе. Такие мужчины часто чувствуют себя обделёнными, испытывают неуверенность и подозрительность в общении с другими. Ничего не отдавая, они не знают, что такое получать в ответ. Из-за этого чувствуют себя ещё более ущемлёнными.

Когда скупой мужчина очень заинтересован в женщине, он может пытаться скрывать эту черту, особенно в начале отношений. Но убежать от себя невозможно. И вот несколько привычек, которые всегда будут выдавать скупердяя.

1. Он не оставляет чаевые

Как понять, что ваш будущий муж окажется скупердяем. Фото © Shutterstock

По словам психолога Рената Мансурова, с которым на эту тему поговорил Лайф, скупому человеку сложно расстаться даже с совсем небольшой суммой денег. Именно поэтому, расплачиваясь в кафе или магазине, он заберёт всю сдачу до копейки. По той же причине мужчина-скупердяй никогда не выручит мелочью. В какой бы момент вы ни попросили у него монетку, у него, как назло, не окажется ни одной.

2. Он одет очень дёшево

Скупой экономит на всём. Зачем покупать хороший костюм, если дешёвый скрывает наготу не хуже? И это касается не только одежды. Будьте уверены: если он так экономит на себе, он будет точно так же экономить и на вас. Ренат Мансуров Психолог

Кстати, идеальное свидание для такого мужчины — дома у женщины или в парке. Длинные прогулки могут быть очень романтичными. Но если мужчина ничего не предлагает, кроме променада, уверяя, что свежий воздух полезнее посиделок в кафе, то он просто экономит на своей женщине. По той же причине скупердяй предпочитает ходить в гости, зачастую с пустыми руками, а не приглашать к себе в дом.

3. Он готов тратить ваши деньги, а не свои

Психолог перечислил особенности поведения мужчин, которых можно назвать скупердяями. Фото © Shutterstock

"Заплати, я тебе потом отдам" — это коронная фраза скупого мужчины. При этом его "потом" может длиться годами. Сегодня он забыл бумажник, завтра у него не окажется нужной суммы, послезавтра он предложит подождать до зарплаты — и так бесконечно", — подмечает психолог и фандрайзер.

Эксперт объясняет, что скупердяи считают мужчин, дающих деньги женщине, тряпками и подкаблучниками. При этом сами испытывают стойкое чувство собственного превосходства над этими неудачниками, о чём не упускают возможности лишний раз напомнить.

4. У него никогда нет денег

Как бы странно это ни звучало, но скупой человек постоянно жалуется на отсутствие денег, даже если дома под кроватью у него чемодан с наличными. Ренат Мансуров Психолог

Нехватка денег для него — не объективное, а субъективное ощущение. И этим мужчина-скупердяй отличается от того, у кого действительно нет или мало денег. "Если мужчина вас любит, он потратит на вас последнее. Скупой не потратит ничего, даже если он сказочно богат", — объясняет Лайфу психолог Ренат Мансуров. И добавляет, что скупердяй и вовсе скрывает свои доходы. И делает это для того, чтобы никто не смог посягнуть на его деньги. Логика проста: чем ниже доход, тем меньше обязательств перед родными и друзьями.

5. Он даст ровно ту сумму, которую вы у него попросите

При этом он будет долго выяснять, на что вам нужны эти деньги. И если у вас получится его убедить, то он даст ровно столько, сколько вы просите, и ни копейки больше. Ренат Мансуров Психолог

6. Он не платит долги

Как понять, что будущий муж скупердяй и жадина: 6 признаков. Фото © Shutterstock

Удивительно, но при таком образе жизни у скупого человека могут быть долги, которые он не торопится возвращать. "Поэтому если вы видите, что окружающие очень неохотно одалживают вашему мужчине даже очень небольшие суммы, то, значит, что они уже знают, что имеют дело со скупердяем", — подмечает специалист.