Как понять, что избранник — маменькин сынок, испортящий вам жизнь: 5 стоп-сигналов

Встретили замечательного парня, но у вас возникают сомнения о его отношениях с мамой? Возможно, он слишком сильно зависит от неё и это может влиять на вашу будущую связь. Рассмотрим 5 признаков, которые кричат о том, что ваш партнёр — маменькин сынок. Хорошие отношения с родителями — это круто, когда ваш мужчина не выходит на уровень абсурда.

1. Ждёт, что жена решит всё за него

Как распознать маменькиного сыночка и избежать разрушительных последствий. Фото © Shutterstock

Один из ярких признаков маменькиного сынка — нежелание принимать самостоятельные решения. Он полагается на маму, ожидая, что она всегда сделает всё за него. Эта зависимость может привести к недостатку уверенности в себе, к неспособности принимать решения самостоятельно даже во взрослом возрасте. В итоге главой семьи будет не он, а вы. Конечно, ничего плохого в этом нет, но только если женщина сама этого хочет.

2. Мама должна одобрить его выбор

Если ваш бойфренд сильно зависит от мамы, то её мнение имеет решающее значение при выборе партнёрши. Он буквально не способен принять решение даже о своей личной жизни и поэтому нуждается в одобрении и поддержке своей родительницы. А что если его мама не "одобрит" вас? Что, месяцы отношений насмарку? Если парень хоть раз заикнулся о чём-то подобном, лучше сразу сматывать удочки. Даже если вы пройдёте первое испытание, ничего хорошего дальше вас не ждёт.

3. У него мало друзей мужского пола

5 признаков, что ваш партнёр слишком зависит от мамы. Фото © Shutterstock

Ещё "маменькиного сыночка" можно определить по почти полному отсутствию друзей мужского пола. Ничего удивительного — с самого детства его опекала мама, таскала на встречи с подругами, водила на работу, где тоже одни девушки… В итоге он просто не знает, как общаться с мужчинами. Зато с девушками — просто замечательно.

4. Мама — главный авторитет

Для парня, сильно зависящего от женщины, логично, что именно мама является главным авторитетом, а её мнение — всегда приоритетное. Он полностью подчиняется и слепо следует её указаниям. Любое мнение, отличное от мнения его родительницы, может вызвать конфликт и недовольство. Хотите, чтобы в ваших отношениях всегда было трое? Не думаем…

5. Он — бытовой импотент

5 признаков, что ваш парень — маменькин сынок. Фото © Shutterstock

Маменькин сынок не привык заниматься бытовыми делами. Всю свою жизнь он полагался на маму для выполнения простых задач вроде готовки, уборки или стирки. В результате парень становится неспособным самостоятельно справляться с бытовыми обязанностями, что может привести к напряжённости в отношениях… И это ещё мягко сказано. Даже если поначалу вам будет нравиться играть роль прилежной жены, дальше без помощи мужа будет ой как нелегко. И ладно бы, если он просто ничего не делал — партнёр ведь будет ещё ругаться, когда вы станете выполнять свои "обязанности". Короче говоря, сказка.