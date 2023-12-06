Не природная красота, а заслуга хирургов: Рассекречена пластика Дженнифер Энистон из "Друзей"

После появления в знаменитом ситкоме "Друзья" Дженнифер Энистон, которой сегодня уже 54 года, не сходит с первых полос журналов, активно снимается в рекламах и фильмах. Не только талант способствует такой славе, но и красота знаменитости, которую многие поклонники Дженнифер считают натуральной и природной. Так ли это на самом деле? Понятное дело, что актриса из "Друзей" следит за собой и регулярно посещает косметологов. Но нет ли на её лице следов от более серьёзных вмешательств, например пластики?

По словам пластического хирурга Дмитрия Васильева, в свои годы Дженнифер прекрасна. Ведь у неё и фигура стройная, и выраженных следов старения нет. Но всё ли так просто? Эксперт замечает у Энистон усталый тип старения. Его характерные черты: глубокие мимические морщины, заломы и возрастное опущение уголков рта вниз с последующим формированием брылей.

Делала ли Дженнифер Энистон пластику? Похоже, что да. Фото © Getty Images / Axelle / Bauer-Griffin

"Очевидно, что Дженнифер прибегает к косметологическим процедурам с использованием ботулотоксина в технике Fullface, увлажнённость и сияние кожи придают процедуры мезотерапии и биоревитализации, также поддерживать такой чёткий овал лица можно с помощью SMAS-лифтинга. Рискну предположить, что всё же звезда прибегала к эндоскопической подтяжке лица и, возможно, блефаропластике", — подмечает эксперт по красоте.

Также в качестве эксперимента пластический хирург сравнил старые и относительно недавние фотографии звезды. В результате тщательного изучения всплыли интересные подробности. Например, подмечает специалист, видно, что с возрастом у Дженнифер изменился нос: исчезла горбинка и силуэт стал уже. Это, скорее всего, результат двух операций.

Порталу "Страсти" пластический хирург Дмитрий Васильев рассказал и то, что такой незаметный и на вид естественный результат после вмешательств — заслуга хирурга. Ведь новая форма носа идеально подходит типу лица и делает его гармоничнее.

Какие пластические операции делала знаменитая актриса из "Друзей". Фото © ТАСС / IMAGO / Supplied by LMK

"Кроме того, изменениям подвергся и подбородок звезды. Возможно, актриса сделала его более округлым с помощью импланта у хирурга или филлера в кабинете косметолога", — говорит доктор.

Но и с идеальной фигурой Дженнифер Энистон тоже не всё так просто. Зоркий глаз пластического хирурга заметил очень гармонично сделанную маммопластику. Хотя эксперт не отрицает, что это может быть и заслуга хорошо подобранного белья и одежды.

"В целом, глядя на фотографии Дженнифер Энистон, мы видим, как удачно проведены все манипуляции, и они являются практически незаметными, но освежают актрису, позволяя выглядеть молодо и здорово", — как итог говорит пластический хирург Васильев.