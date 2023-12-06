Регион

Уведомления отключены

6 декабря, 13:20

Взбешённые украинцы отвернулись от Лободы из-за нового трека на русском

Лобода столкнулась с волной хейта за новый трек "Метелица" на русском языке

<p>Украинская певица Светлана Лобода. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/lobodaofficial/1035" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Loboda</a></p>

Украинская певица Светлана Лобода. Обложка © Telegram / Loboda

Певица Светлана Лобода анонсировала свою новую песню "Метелица", но сразу столкнулась с волной хейта. А всё из-за того, что некогда обещавшая не петь "на языке врага" исполнительница записала новых хит на русском. Такой расклад не устроил её подписчиков, и они решили устроить показательную порку в комментариях.

"Я думала, она уже забыла русский язык и не говорит на нём"; "Уже переобулась, Светлана? Видимо, на "Песню года" хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Недолго "музыка" играла, недолго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "Светлана себя просто "закапывает", — гласят комментарии украинцев под постом исполнительницы в соцсетях.

Автор хита "К чёрту любовь" снова подал в суд на Лободу

Автор хита "К чёрту любовь" снова подал в суд на Лободу

Ранее Лайф рассказывал, что уехавшая из России украинская певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Артистка выступала на дне рождения девушки по имени Кристина в отеле Bulgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке такие треки, как "К чёрту любовь", "Родной", "Парень", "Пуля-дура" и другие, а также композицию певца Валерия Меладзе "Текила-любовь".

Александра Мышляева
  • Новости
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров