Взбешённые украинцы отвернулись от Лободы из-за нового трека на русском
Лобода столкнулась с волной хейта за новый трек "Метелица" на русском языке
Украинская певица Светлана Лобода. Обложка © Telegram / Loboda
Певица Светлана Лобода анонсировала свою новую песню "Метелица", но сразу столкнулась с волной хейта. А всё из-за того, что некогда обещавшая не петь "на языке врага" исполнительница записала новых хит на русском. Такой расклад не устроил её подписчиков, и они решили устроить показательную порку в комментариях.
"Я думала, она уже забыла русский язык и не говорит на нём"; "Уже переобулась, Светлана? Видимо, на "Песню года" хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Недолго "музыка" играла, недолго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "Светлана себя просто "закапывает", — гласят комментарии украинцев под постом исполнительницы в соцсетях.
Ранее Лайф рассказывал, что уехавшая из России украинская певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Артистка выступала на дне рождения девушки по имени Кристина в отеле Bulgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке такие треки, как "К чёрту любовь", "Родной", "Парень", "Пуля-дура" и другие, а также композицию певца Валерия Меладзе "Текила-любовь".