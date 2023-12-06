Взбешённые украинцы отвернулись от Лободы из-за нового трека на русском

Певица Светлана Лобода анонсировала свою новую песню "Метелица", но сразу столкнулась с волной хейта. А всё из-за того, что некогда обещавшая не петь "на языке врага" исполнительница записала новых хит на русском. Такой расклад не устроил её подписчиков, и они решили устроить показательную порку в комментариях.

"Я думала, она уже забыла русский язык и не говорит на нём"; "Уже переобулась, Светлана? Видимо, на "Песню года" хочет попасть. Я и думаю — последние посты все на русском"; "Недолго "музыка" играла, недолго мова ликовала…"; "Поняла, что плохи дела, и русский язык вспомнила"; "Светлана себя просто "закапывает", — гласят комментарии украинцев под постом исполнительницы в соцсетях.