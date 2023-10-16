Сбежавшая из России украинка Лобода спела на русском на корпоративе в Дубае

По его данным, артистка выступала на дне рождения девушки по имени Кристина в отеле Bulgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке такие треки, как "К чёрту любовь", "Родной", "Парень", "Пуля-дура" и другие, а также композицию певца Валерия Меладзе "Текила-любовь". Помимо Лободы, на вечеринке выступили ведущий Александр Белов, певец Араш, который известен публике благодаря песне "Восточные сказки", а также некий известный российский иллюзионист — его имя не называется.