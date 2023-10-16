Сбежавшая из России украинка Лобода спела на русском на корпоративе в Дубае
Певица Светлана Лобода исполнила песни на русском языке на корпоративе в Дубае
Уехавшая из России украинская певица Светлана Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Видео, на котором запечатлены фрагменты вечеринки, опубликовал телеграм-канал НЕОПРА, БЛИН!.
Лобода спела русскоязычные композиции на корпоративе в Дубае. Видео © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
По его данным, артистка выступала на дне рождения девушки по имени Кристина в отеле Bulgari. На мероприятии Лобода исполнила на русском языке такие треки, как "К чёрту любовь", "Родной", "Парень", "Пуля-дура" и другие, а также композицию певца Валерия Меладзе "Текила-любовь". Помимо Лободы, на вечеринке выступили ведущий Александр Белов, певец Араш, который известен публике благодаря песне "Восточные сказки", а также некий известный российский иллюзионист — его имя не называется.
Перечень песен Лободы на корпоративе в Дубае. Фото © Telegram / НЕОПРА, БЛИН!
Ранее сообщалось, что продюсер Олег Влади потребовал запретить Лободе исполнять написанную им песню "К чёрту любовь". По данным Лайфа, автор хита вновь подал на украинскую артистку в суд, чтобы лишить её прав на композицию и передать её кому-то из российских исполнителей.
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