Автор хита "К чёрту любовь" снова подал в суд на Лободу

Продюсер Олег Влади требует запретить певице Светлане Лободе, покинувшей Россию, исполнять написанную им песню "К чёрту любовь". По данным телеграм-канала SHOT, автор хита вновь подал на украинскую артистку в суд, чтобы лишить её прав на композицию и передать её кому-то из российских исполнителей.

Автор хита "К чёрту любовь" Олег Влади снова подал в суд на Лободу. Видео © Telegram / SHOT

Как рассказал продюсер, песню "К чёрту любовь" он написал для Лободы ещё в 2015 году. Позже стороны составили договор на украинском языке. Примечательно, что команда певицы попросила указать в нём чисто символическую сумму — 1000 рублей, а остальное Влади обещали передать попозже из-за напряжённых отношений между Россией и Украиной. Правда, и эту 1000 рублей автору трека так и не перевели. И, как уверяет Влади, контракт он в итоге не подписал: в документах его подпись подделали.

"То есть это некая условная сумма в 1000 рублей, смешная, поскольку опять же на момент 2015 года уже были несколько омрачены отношения России и Украины. И продюсер Нателла [Крапивина], и Светлана [Лобода] с опаской приезжали в Россию и, соответственно, каким-то образом просили, чтобы не фигурировали другие суммы", — пояснил продюсер.

Автор хита "К чёрту любовь" признался, что очень хочет, чтобы его песня имела дальнейшую жизнь, поэтому он и вынужден был обратиться в суд.