Автор хита "К чёрту любовь" отсудил у Лободы 50 тысяч рублей
Светлана Лобода. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певица Светлана Лобода проиграла суд автору её хита "К чёрту любовь" Олегу Влади. Теперь исполнительница, покинувшая Россию, должна выплатить Влади 50 тысяч рублей за причинение морального вреда, хотя он требовал в десять раз больше. Об этом сообщает SHOT.
Суд удовлетворил его иск лишь частично: 50 тысяч — за причинение морального вреда и 12 тысяч — госпошлина. Ранее адвокат Андрей Алёшкин объяснял, что если Лобода откажется выплачивать компенсацию Влади, то судебные приставы могут арестовать её счета и имущество в России.
Напомним, в январе 2023 года автор хита "К чёрту любовь" и других популярных композиций в российском шоу-бизнесе Олег Влади подал в суд на украинскую певицу Светлану Лободу и требовал взыскать с неё 500 тысяч рублей. Недовольство Влади вызвало то, что его песня прозвучала на онлайн-записи концерта Лободы от 2020 года, но самого автора там не упомянули.