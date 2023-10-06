Автор хита "К чёрту любовь" отсудил у Лободы 50 тысяч рублей

Певица Светлана Лобода проиграла суд автору её хита "К чёрту любовь" Олегу Влади. Теперь исполнительница, покинувшая Россию, должна выплатить Влади 50 тысяч рублей за причинение морального вреда, хотя он требовал в десять раз больше. Об этом сообщает SHOT.

Суд удовлетворил его иск лишь частично: 50 тысяч — за причинение морального вреда и 12 тысяч — госпошлина. Ранее адвокат Андрей Алёшкин объяснял, что если Лобода откажется выплачивать компенсацию Влади, то судебные приставы могут арестовать её счета и имущество в России.