Лобода нарвалась на шквал критики после показательной раздачи автографов солдатам ВСУ

На Светлану Лободу обрушились с критикой за показную раздачу автографов бойцам ВСУ. Певица опубликовала в одной из социальных сетей видео, в котором запечатлена её поездка на передовую. Перед выходом из машины она надевает бронежилет с чёрно-красным флагом украинских националистов, а позже рядом с ней мелькают нашивки с русофобскими надписями.

Далеко не все подписчики оценили патриотическую акцию артистки. Её обвинили в показушничестве и попытке похайповать, а также спросили, что та будет делать после победы России.

"Очередное показательное выступление", — написал фанат.

"Светланка, побьют бандеровцев — куда пойдёшь?" — поинтересовался комментатор.

"А автографы почему-то пишете на вражеском русском, а не на своём родном украинском", — указал другой.