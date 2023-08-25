Лобода нарвалась на шквал критики после показательной раздачи автографов солдатам ВСУ
Светлану Лободу раскритиковали за раздачу солдатам ВСУ открыток с автографами
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
На Светлану Лободу обрушились с критикой за показную раздачу автографов бойцам ВСУ. Певица опубликовала в одной из социальных сетей видео, в котором запечатлена её поездка на передовую. Перед выходом из машины она надевает бронежилет с чёрно-красным флагом украинских националистов, а позже рядом с ней мелькают нашивки с русофобскими надписями.
Далеко не все подписчики оценили патриотическую акцию артистки. Её обвинили в показушничестве и попытке похайповать, а также спросили, что та будет делать после победы России.
"Очередное показательное выступление", — написал фанат.
"Светланка, побьют бандеровцев — куда пойдёшь?" — поинтересовался комментатор.
"А автографы почему-то пишете на вражеском русском, а не на своём родном украинском", — указал другой.
Напомним, активно поддерживающая Украину Светлана Лобода уже давно живёт в Европе, однако в нашей стране у неё осталось дорогостоящее имущество — трёхкомнатная квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Она уже выставила недвижимость на продажу. Однако позиция артистки не помогает ей пристроиться на родине, где она стала изгоем и не может нормально выступать.