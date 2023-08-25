Регион

Уведомления отключены

25 августа, 13:50

Лобода нарвалась на шквал критики после показательной раздачи автографов солдатам ВСУ

Светлану Лободу раскритиковали за раздачу солдатам ВСУ открыток с автографами

<p>Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев</p>

Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев

На Светлану Лободу обрушились с критикой за показную раздачу автографов бойцам ВСУ. Певица опубликовала в одной из социальных сетей видео, в котором запечатлена её поездка на передовую. Перед выходом из машины она надевает бронежилет с чёрно-красным флагом украинских националистов, а позже рядом с ней мелькают нашивки с русофобскими надписями.

Далеко не все подписчики оценили патриотическую акцию артистки. Её обвинили в показушничестве и попытке похайповать, а также спросили, что та будет делать после победы России.

"Очередное показательное выступление", написал фанат.

"Светланка, побьют бандеровцев — куда пойдёшь?" — поинтересовался комментатор.

"А автографы почему-то пишете на вражеском русском, а не на своём родном украинском", указал другой.

Лобода и Барских попытались выгнать Меладзе с фестиваля в Кишинёве, но в итоге ушли сами

Лобода и Барских попытались выгнать Меладзе с фестиваля в Кишинёве, но в итоге ушли сами

Напомним, активно поддерживающая Украину Светлана Лобода уже давно живёт в Европе, однако в нашей стране у неё осталось дорогостоящее имущество — трёхкомнатная квартира в Москве и особняк в Подмосковье. Она уже выставила недвижимость на продажу. Однако позиция артистки не помогает ей пристроиться на родине, где она стала изгоем и не может нормально выступать.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Украина
  • Loboda (Светлана Лобода)
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров