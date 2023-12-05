Как украсить квартиру, чтобы год Дракона 2024 оказался успешным: 3 секретных цветовых сочетания
У каждого животного – символа предстоящего нового года есть свои наиболее удачные и неудачные цвета, использовать которые можно не только в одежде, но и интерьере. Как правильно украсить квартиру к году Зелёного Дракона?
Главный символ наступающего Нового 2024 года — Зелёный Деревянный Дракон. Поэтому мы продолжаем традицию сочетания зелёного и красного. Первый цвет символизирует гармонию, спокойствие и натуральность, а в сочетании с красным приносит удачу, счастье и новые надежды. Так как стильно оформить пространство, используя комбинацию классических новогодних цветов? Рассказываем подробнее.
Зелёный и красный
Год Дракона 2024: какие цветовые сочетания должны быть в интерьере под Новый год?
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Да, это сочетание используется каждый год, оно не теряет своей актуальности. Для того чтобы пространство выглядело стильным, желательно минимизировать сочетание зелёного и красного, так как они являются противоположными по цветовому кругу Иттена. Лучшим вариантом станет использование зелёного в следующих предметах: рождественские венки, нарядная новогодняя ель, также можно добавить композиции из еловых ветвей на праздничном столе.
"Красного цвета должно быть визуально меньше, поэтому делайте акценты в деталях: красные ёлочные шары для композиций, венков и новогоднего дерева", — подсказывает эксперт. Разнообразить праздничное дерево, по словам дизайнера Анны Устюжаниновой, можно белыми колокольчиками и лентой. В сервировке используйте красный в салфетках и новогодних свечах.
Белый с красным и золотым
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Белый цвет ассоциируется с чистотой, совершенством и невинностью. Он визуально расслабляет и помогает акцентироваться на основных цветах — зелёном и красном, поэтому его должно быть больше. Используйте белый в следующих предметах: скатерть, упаковочная бумага, светлый интерьер.
Пример сочетания красного и белого в интерьере: красные подушки на белом покрывале, светлой мебели, белая скатерть с красными салфетками, белая упаковочная бумага с красной лентой. Золотой цвет используйте в узорах белой посуды, шаров и гирлянды.
Бежевый и серебристый
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"Если вы хотите праздничный декор в более сдержанном и холодном стиле, то можно в качестве главных использовать бежевый и серебристый", — советует дизайнер. Бежевый цвет красиво будет смотреться в следующих предметах: скатерть, аксессуары для мебели, занавески. Серебристый цвет добавит благородства и холодности в интерьер, также создаст атмосферу заснеженности. Это может быть посуда или новогодние украшения: гирлянда, шары, а также свечи.
"Лучше избегать утрированного рождественского декорирования: предметы с изображением Санта-Клауса и оленями", — рассказала Лайфу шеф-редактор журнала Яндекс Аренды и Яндекс Недвижимости дизайнер Анна Устюжанинова. По её словам, достаточно придерживаться минималистического стиля с небольшими акцентами в красном и зелёном. Текстиль лучше выбирать с классическими геометрическими узорами.
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