10 питомцев смотрят на своих хозяев такими глазами, что начинаешь верить в любовь
Они смотрят на хозяев с такой нежностью, что даже самый суровый человек начинает верить в истинную любовь. Если вы задумывались о том, чтобы стать родителем для питомца, никаких сомнений после уже не останется!
"Когда ты рассказываешь ей историю, которую она ну вообще не понимает, но всё равно любит тебя", — пользователь Reddit.
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"Посмотрите на эту милоту!" — Fiak.
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"Кто-то объяснит, как котики могут быть такими милыми?" — h3xNaCl.
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"Кто хороший мальчик? Я хороший мальчик!" — brolbo.
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"Эти глаза!" — numan99bd.
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"Щенячьи глазки", — SadPandasNeedHugs.
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"Я тебя люблю!" — the_mazda_driver.
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"Один и тот же кот днём и ночью", — vladgrinch.
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"Очаровательные глазки, полные любви!" — abesster.
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"Большие глазки, огромная любовь!" — yuzhouyuzhou7.
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