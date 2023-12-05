Регион

Уведомления отключены

5 декабря, 05:30

10 питомцев смотрят на своих хозяев такими глазами, что начинаешь верить в любовь

Они смотрят на хозяев с такой нежностью, что даже самый суровый человек начинает верить в истинную любовь. Если вы задумывались о том, чтобы стать родителем для питомца, никаких сомнений после уже не останется!

"Когда ты рассказываешь ей историю, которую она ну вообще не понимает, но всё равно любит тебя", — пользователь Reddit.

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

Фото © Reddit / Пользователь Reddit

"Посмотрите на эту милоту!" Fiak.

Фото © Reddit / Fiak_

Фото © Reddit / Fiak_

"Кто-то объяснит, как котики могут быть такими милыми?" h3xNaCl.

Фото © Reddit / h3xNaCl

Фото © Reddit / h3xNaCl

"Кто хороший мальчик? Я хороший мальчик!" brolbo.

Фото © Reddit / brolbo

Фото © Reddit / brolbo

"Эти глаза!" numan99bd.

Фото © Reddit / numan99bd

Фото © Reddit / numan99bd

"Щенячьи глазки", — SadPandasNeedHugs.

Фото © Reddit / SadPandasNeedHugs

Фото © Reddit / SadPandasNeedHugs

"Я тебя люблю!" the_mazda_driver.

Фото © Reddit / the_mazda_driver

Фото © Reddit / the_mazda_driver

"Один и тот же кот днём и ночью", vladgrinch.

Фото © Reddit / vladgrinch

Фото © Reddit / vladgrinch

"Очаровательные глазки, полные любви!" abesster.

Фото © Reddit / abesster

Фото © Reddit / abesster

"Большие глазки, огромная любовь!" yuzhouyuzhou7.

Фото © Reddit / yuzhouyuzhou7

Фото © Reddit / yuzhouyuzhou7

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

10 орущих котов, которые влюбят вас в себя... или выбесят от одного своего вида

Обложка ©

Reddit / Пользователь Reddit, yuzhouyuzhou7

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров